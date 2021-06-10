Три київські виші увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

До рейтингу QS World University Rankings 2022 потрапили вісім українських вишів

До переліку закладів освіти, представлених у рейтингу QS World University Rankings 2022, увійшли вісім українських університетів, серед яких три виші Києві. Результати цьогорічного дослідження, що проводиться британським агентством QS Quacquarelli Symonds, опубліковані на сайті рейтингу.

Так, у рейтинг потрапили такі виші Києва:

Київський національний університет ім. Шевченка з позицією 601–650. Цей заклад зберіг позицію у світовому рейтингу з минулого року

з позицією 601–650. Цей заклад зберіг позицію у світовому рейтингу з минулого року НТУ «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського» на позиції 701-750 у рейтингу QS World University Rankings, як і минулого року

на позиції 701-750 у рейтингу QS World University Rankings, як і минулого року НУ «Києво-Могилянська академія» – 1001-1200 позиції (у 2021 мала позицію 1001+).

Найвищу позицію серед українських вишів посідає Харківський національний університет ім. Каразіна (511-520 місце у світовому рейтингу). Минулоріч цей заклад був у світовому рейтингу на 477 позиції.

Також у рейтингу НТУ «Харківський політехнічний інститут», зберігаючи позицію 651-700, Сумський державний університет (позиції 701-750), НУ «Львівська політехніка» (801-1000 позиції), Львівський національний університет ім. Франка (1001-1200 позиції) уперше представлений у QS World University Rankings).

Рейтинг QS World University Rankings укладається вже понад 15 років. Його вважають одним з найавторитетніших у світі поряд із шанхайським Academic Ranking of World Universities, американським U.S. News та іншим британським рейтингом від Times Higher Education.

До слова, вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

Джерело: Освіта.ua