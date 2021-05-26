Міносвіти опублікувало інструкцію для абітурієнтів з окупованих територій

З початку війни 8 225 дітей з тимчасово окупованих територій вступили до університетів через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»

У 2021 році, як і в попередні роки, у наказах про зарахування прізвища вступників шифруватимуться

Міністерство освіти і науки оприлюднило покрокову інструкцію для вступників з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей у 2021 році.

Інструкцію розміщено в розділі «Покрокова інструкція вступникам з тимчасово окупованих територій – 2021 рік» на сайті Міносвіти.

Йдеться про здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти в Україні для вступників, які проживали та навчалися на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, населених пунктів на лінії зіткнення.

«З початку війни 8 225 дітей з тимчасово окупованих територій вступили до університетів через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Ми продовжуємо надавати право на освіту кожній дитині з непідконтрольних Україні територій. Ми хочемо, щоб молодь обирала для навчання українські заклади вищої освіти», – заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Цьогоріч освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» працюватимуть з 7 червня до 24 вересня.

«Якщо абітурієнтові не вдалося вступити до ЗВО або ЗФПО на бюджетну форму навчання, є можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджетну. Також можна вступити через освітні центри на бюджетну форму навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти», – додали у Міносвіти.

У 2021 році, як і в попередні роки, у наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища вступників шифруватимуться. Є можливість вступати лише через один освітній центр (до п’яти заяв) у межах квоти-2.

Раніше повідомлялося, що цього року діти з окупованих територій зможуть безкоштовно навчатися на підготовчих курсах для вступу у виші.