Міністр освіти офіційно призначив нового ректора Університету Шевченка
Володимир Бугров – новий ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Бугров призначений строком на п’ять років
Володимира Бугрова офіційно призначили ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це 29 квітня повідомляє пресслужба вишу.
В університеті повідомили, що наказом міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Анатолійович Бугрова.
Бугров призначений строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року.
До слова, нещодавно обраний ректором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров визначив свою позицію щодо партійних заходів в стінах вишу.
Як відомо, 24 березня за результатам виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка переміг кандидат філософських наук, професор, чинний проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров.
Вибори ректора КНУ тривали з листопада 2020 року, оскільки жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів.
Зазначимо, другий тур попередніх виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% учасників, за Сергія Вижву – 11,65%. Але оскільки для перемоги потрібно було набрати понад 50% голосів, ці вибори були визнані недійсними.
Нагадаємо, 17 березня у Києві пройшов перший тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. На посаду претендували шість кандидатів, у тому числі колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми та колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Ексспікер парламенту посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів.
Після програшу на виборах ректора Володимир Литвин повідомив про складання повноважень голови Наглядової ради університету.