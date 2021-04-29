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    Міністр освіти офіційно призначив нового ректора Університету Шевченка

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    Володимир Бугров &nbsp;&ndash; новий ректор&nbsp;Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Міністр освіти офіційно призначив нового ректора Університету Шевченка

    Володимир Бугров  – новий ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

    Фото: censor.net

    Бугров призначений строком на п’ять років

    Володимира Бугрова офіційно призначили ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це 29 квітня повідомляє пресслужба вишу.

    В університеті повідомили, що наказом міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Анатолійович Бугрова.

    Бугров призначений строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року.

    До слова, нещодавно обраний ректором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров визначив свою позицію щодо партійних заходів в стінах вишу.

    Як відомо, 24 березня за результатам виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка переміг кандидат філософських наук, професор, чинний проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров.

    Вибори ректора КНУ тривали з листопада 2020 року, оскільки жоден з кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів.

    Зазначимо, другий тур попередніх виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% учасників, за Сергія Вижву – 11,65%. Але оскільки для перемоги потрібно було набрати понад 50% голосів, ці вибори були визнані недійсними.

    Нагадаємо, 17 березня у Києві пройшов перший тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. На посаду претендували шість кандидатів, у тому числі колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми та колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Ексспікер парламенту посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів.

    Після програшу на виборах ректора Володимир Литвин повідомив про складання повноважень голови Наглядової ради університету.

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    Теги: Київ Міністерство освіти і науки кадрові зміни вуз університет Сергій Шкарлет
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