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    Київський університет Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

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    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав диплом почесного доктора КНУ ім. Тараса Шевченка 5 листопада 2009 року - Київський університет Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора
    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав диплом почесного доктора КНУ ім. Тараса Шевченка 5 листопада 2009 року
    Коллаж: Рубрика

    Рішення про позбавлення звання почесного доктора є першим в історії КНУ ім. Шевченка

    Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у КНУ.

    Рішення про позбавлення звання почесного доктора є першим в історії навчального закладу.

    Раніше ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров звернувся до Вченої ради КНУ з проханням терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка звання. Таке звернення пролунало на тлі затримання співзасновника опозиційних Telegram-каналів у Білорусі Романа Протасевича.

    «Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету», – зазначив Бугров.

    Раніше новообраний ректор КНУ заявляв, що поки немає процедури, за якою можна було б позбавити Лукашенка звання почесного доктора.

    У березні він зазначав, що буде рекомендувати Вченій раді створити спеціальну комісію з фахівців, щоб розробити якусь візію щодо можливості позбавлення звань.

    Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.

    Тим часом, Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Список вже передали до Ради нацбезпеки і оборони.

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    Теги: Київ Олександр Лукашенко вуз університет
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    Київський університет Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора