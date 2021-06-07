Київський університет Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

Рішення про позбавлення звання почесного доктора є першим в історії КНУ ім. Шевченка

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у КНУ.

Рішення про позбавлення звання почесного доктора є першим в історії навчального закладу.

Раніше ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров звернувся до Вченої ради КНУ з проханням терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка звання. Таке звернення пролунало на тлі затримання співзасновника опозиційних Telegram-каналів у Білорусі Романа Протасевича.

«Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету», – зазначив Бугров.

Раніше новообраний ректор КНУ заявляв, що поки немає процедури, за якою можна було б позбавити Лукашенка звання почесного доктора.

У березні він зазначав, що буде рекомендувати Вченій раді створити спеціальну комісію з фахівців, щоб розробити якусь візію щодо можливості позбавлення звань.

Диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.

Тим часом, Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Список вже передали до Ради нацбезпеки і оборони.