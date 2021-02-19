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    У Херсоні водій маршрутки возить школярів безкоштовно за хороші оцінки

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    <p>Водій маршрутки №33 мотивує школярів</p> - У Херсоні водій маршрутки возить школярів безкоштовно за хороші оцінки

    Водій маршрутки №33 мотивує школярів

    Фото: Таня Близнецова, Facebook

    Щоб проїхатися у маршрутці безкоштовно, школяреві треба показати щоденник з оцінками від 10 до 12 балів

    У Херсоні водій маршрутного автобуса №33 перевозить пасажирів шкільного віку безкоштовно, але за умови, що учень має хороші оцінки.

    Про це в Facebook повідомила місцева мешканка Тетяна Близнецова.

    «На 33 маршруті з'явився водій, який повертає школярам гроші за проїзд», – написала херсонка в соцмережі.

    Щоб проїхатися у маршрутці безкоштовно, школяреві треба показати щоденник з оцінками від 10 до 12 балів.

    За словами водія, таким чином він вирішив підвищити успішність у учнів.

    Користувачі соцмережі вже висловили захоплення водієм, поширивши даний пост понад дев'ять тисяч разів.

    До слова, у Києві патрульні зловили п’яного водія маршрутки (фото).

    Теги: громадський транспорт школа водій Херсон школярі
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