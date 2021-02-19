У Херсоні водій маршрутки возить школярів безкоштовно за хороші оцінки

Щоб проїхатися у маршрутці безкоштовно, школяреві треба показати щоденник з оцінками від 10 до 12 балів

У Херсоні водій маршрутного автобуса №33 перевозить пасажирів шкільного віку безкоштовно, але за умови, що учень має хороші оцінки.

Про це в Facebook повідомила місцева мешканка Тетяна Близнецова.

«На 33 маршруті з'явився водій, який повертає школярам гроші за проїзд», – написала херсонка в соцмережі.

Щоб проїхатися у маршрутці безкоштовно, школяреві треба показати щоденник з оцінками від 10 до 12 балів.

За словами водія, таким чином він вирішив підвищити успішність у учнів.

Користувачі соцмережі вже висловили захоплення водієм, поширивши даний пост понад дев'ять тисяч разів.

До слова, у Києві патрульні зловили п’яного водія маршрутки (фото).