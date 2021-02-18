У Києві патрульні зловили п’яного водія маршрутки (фото)

Водій вийшов на роботу у стані алкогольного сп'яніння

17 лютого столичні патрульні виявили у водія маршрутного автобуса ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, у середу близько 6 години ранку до поліцейських звернувся громадянин та повідомив, що водій автобуса «Богдан» порушує Правила дорожнього руху та створює аварійні ситуації на дорозі.

Інспектори зупинили вказану маршрутку на Кільцевій дорозі. На момент зупинки автобуса пасажирів у салоні не було. За кермом перебував 60-річний чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився.

На чоловіка патрульні склали протокол за ст. 130 (Відмова від огляду на стан сп'яніння) КУпАП. Про подію поліцейські повідомили колегам із відділу безпеки дорожнього руху.

«Шановні громадяни! Якщо ви помітили, що водій, який надає послуги з перевезення, має ознаки сп'яніння або ж порушує ПДР, просимо вас телефонувати на лінію 102. Безпечна поїздка – ознака того, що ви вчасно прибудете за місцем призначення», – закликали патрульні.