У Чернівцях усі школи переходять на дистанційне навчання

Дитячі садочки Чернівців продовжують працювати

Із п'ятниці, 19 лютого, усі школи Чернівців перейдуть на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалили у міській раді. Про це зазначив заступник міського голови Чернівців Юрій Лесюк у коментарі інформаційному агентстві «АСС».

«Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання. Завтра або в понеділок зберемо міську комісію ТЕБ та НС, на якій вирішуватимемо питання щодо інших обмежувальних заходів. Оскільки в постанові Кабміну йдеться також про роботу ресторанів, культурно-мистецьких центрів та спортивних заходів», – підкреслив посадовець.

І додав, що наразі на дистанційне навчання переходять учні всіх класів.

«Постанова Кабміну вступає в дію з 24 лютого. У ній ідеться про те, що початкова школа може продовжувати очне навчання. Наразі ми прийняли рішення перевести учнів всіх класів на дистанційне навчання, а вже на засіданні міської комісії ТЕБ та НС прийматимемо рішення, як працюватимуть школи з 24 лютого», – сказав заступник міського голови.

Дитячі садочки Чернівців наразі продовжують працювати.

Нагадаємо, із понеділка, 22 лютого, в усіх школах Вінниччини учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. До школи ходитимуть лише школярі 1-4 класів.

Як раніше зазначалося, в Україну з 24 лютого повертається адаптивний карантин та встановлюється «жовтий» рівень небезпеки. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що згідно з постановою, в Україні забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом Covid-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу.