Музей Революції гідності показав освітній ролик для школярів про події Євромайдану

У ролику історії для школярів розповідають самі школярі

У відео розповідають, що спонукало українців вийти на Майдан, яких змін зазнала їхня свідомість та як ці події вплинули на майбутнє України

До роковин розстрілів на Майдані Національний музей Революції гідності презентував освітній ролик «Люди створюють історію».

Про це повідомила пресслужба музею.

У ролику історії для школярів розповідають самі школярі.

Починається ролик із того, що декількох дітей питають, чи вони знають щось про Майдан та Небесну сотню. Відповідь у всіх однакова: не чули й не знають, про що йдеться.

У відео розповідають, що спонукало українців вийти на Майдан, яких змін зазнала їхня свідомість та як ці події вплинули на майбутнє України.

Зазначимо, 18 лютого президент України Володимир Зеленський вшанував події семирічної давнини, нагадавши про протистояння на Майдані.

Як відомо, саме протягом 18-21 лютого у 2014 році на Майдані відбулися найжорстокіші протистояння. 22 лютого було відсторонено тодішнього президента Віктора Януковича і призначено дострокові вибори на 25 травня 2014 року. Пам’ять Героїв Небесної сотні вшановують 20 лютого.

Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. Також вона попередньо схвалила процедуру заочного арешту.

Колишній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, на роковини розстрілів на Майдані вкотре назвав події Революції Гідності «державним переворотом».

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на Алеї Небесної сотні.