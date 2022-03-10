У Львові відновлюється навчання у школах

Діти, які приїхали з інших регіонів, теж будуть мати можливість приєднатися до навчання

Влада Львова ухвалила рішення з понеділка, 14 березня, відновити навчання для школярів 1-11 класів в онлайн-форматі. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Для дітей, які приїхали з інших регіонів і сьогодні живуть у приміщеннях львівських шкіл, навчання буде організовано в приміщенні тієї ж школи також онлайн.

Якщо мова йде про дітей, які разом із рідними живуть у домівках львів’ян, приватних прихистках чи хостелах, то батьки повинні зареєструватись у найближчій школі, і їхні діти також будуть мати можливість приєднатись до навчання. Якщо немає відповідної техніки для участі в заняттях, школи старатимуться надати таку можливість.

Крім того, планується часткове відновлення роботи дитячих садочків Львова.

«Будівлі та приміщення деяких садочків наразі також використовуються для того, щоб приймати тимчасово переміщених осіб. Однак ми спробуємо наступного тижня перепланувати роботу таким чином, щоб хоча б частково відновлювати роботу і створювати резервні садочки, тому що місто має працювати», - повідомив Садовий.

Частина вищих учбових закладів Львова наступного тижня відновить навчання.

«Львівська Політехніка» наступного тижня ще не буде відновлювати навчання, Національний університет імені Івана Франка вже з понеділка починає навчання онлайн. Тому якщо ви студент чи студентка львівських вищих навчальних закладів, прошу вас зв’язатися з вашим університетом і отримати детальну інформацію», - зазначив Садовий.