Перші евакуйовані жителі із Сум вже у Львові

Найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей

До Львова прибула перша група людей, яка була евакуйована із Сум. Про це повідомляє «Укразалізниця».

Перший гуманітарний коридор у дії, до Львова прибула група людей, евакуйована з Сум, близько 900 дітей, жінок та іноземців.

фото: «Укрзалізниця»

Раніше ми вже писали, що 50 автобусів з людьми заблоковані російськими військовими у Стоянці під Києвом, не дають проїзд колоні.

Нагадуємо, що про «зелений коридор» була домовленість на найвищому рівні. Зокрема, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами: Ворзель-Бородянка-Буча-Ірпінь-Гостомель- Київ.

Сьогодні, 9 березня, російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі. Раніше колишній заступник міністра внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін повідомив, що у зруйнованому пологовому будинку багато поранених та загиблих жінок.

Також у середу російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова