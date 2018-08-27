У Міносвіти придумали, чим замінять табель для першокласників



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Вчителі оцінюватимуть предметні компетентності учнів першого класу за чотирирівневою системою

Для першокласників старі табелі замінить свідоцтво досягнень, у ньому фіксуватимуть характеристику особистих досягнень учнів.

Про це йдеться у наказі міністерства освіти і науки України №924.

Як повідомляється, у свідоцтві будуть фіксувати характеристику особистих досягнень учнів та оцінюватимуть активність дитини, самостійну роботу на уроці, співпрацю з іншими учнями тощо.

Зокрема, за новими правилами, вчителі оцінюватимуть предметні компетентності учнів першого класу за чотирирівневою системою:

має значні успіхи;

демонструє помітний прогрес;

досягає результату з допомогою вчителя;

ще потребує уваги і допомоги у вивченні того чи іншого предмета.

Крім цього, у жовтні буде заповнюватись перша частина свідоцтва (проміжний звіт), друга – у травні (підсумковий звіт).

У першому класі оцінювання матиме описовий характер рівня навчання, старанності, соціальної поведінки, проте не характер результату.

Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що безоплатна середня освіта в Україні гарантована Конституцією, і будь-які форми тиску на батьків школярів щодо сплати ними будь-яких коштів є неприпустимими.