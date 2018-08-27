  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    У Міносвіти придумали, чим замінять табель для першокласників

    • Розсилка
    У Міносвіти придумали, чим замінять табель для першокласників

    Вчителі оцінюватимуть предметні компетентності учнів першого класу за чотирирівневою системою

    Для першокласників старі табелі замінить свідоцтво досягнень, у ньому фіксуватимуть характеристику особистих досягнень учнів.

    Про це йдеться у наказі міністерства освіти і науки України №924.

    Як повідомляється, у свідоцтві будуть фіксувати характеристику особистих досягнень учнів та оцінюватимуть активність дитини, самостійну роботу на уроці, співпрацю з іншими учнями тощо.

    Зокрема, за новими правилами, вчителі оцінюватимуть предметні компетентності учнів першого класу за чотирирівневою системою:

    • має значні успіхи;
    • демонструє помітний прогрес;
    • досягає результату з допомогою вчителя;
    • ще потребує уваги і допомоги у вивченні того чи іншого предмета.

    Крім цього, у жовтні буде заповнюватись перша частина свідоцтва (проміжний звіт), друга – у травні (підсумковий звіт).

    У першому класі оцінювання матиме описовий характер рівня навчання, старанності, соціальної поведінки, проте не характер результату.

    Нагадаємо, у Міносвіти заявили, що безоплатна середня освіта в Україні гарантована Конституцією, і будь-які форми тиску на батьків школярів щодо сплати ними будь-яких коштів є неприпустимими.

    Читайте також
    Міністерство освіти і науки освіта школа навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ