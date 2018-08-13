Міносвіти пояснило батькам, як реагувати на «благодійні внески» у школах



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Таке роз'яснення міністерство надало у зв'язку з частими зверненнями з приводу вимог до батьків

Безоплатна середня освіта в Україні гарантована Конституцією, і будь-які форми тиску на батьків школярів щодо сплати ними будь-яких коштів є неприпустимими.

Відповідний лист керівникам закладів середньої освіти та керівникам місцевих органів управління освітою розміщено на сайті Міністерства освіти і науки.

«Жоден нормативно-правовий акт в Україні не передбачає і не може передбачати можливість впровадження у державних чи комунальних закладах загальної середньої освіти освітньої програми за умови обов'язкового придбання за кошти батьків відповідних робочих зошитів, підручників чи інших матеріалів. Отже, будь-які форми тиску на батьків щодо сплати ними будь-яких коштів чи їх примушування до придбання робочих зошитів, підручників, посібників, хрестоматій, телевізорів, комп'ютерної техніки, проведення ремонтів у класах тощо для реалізації освітньої програми закладу освіти та досягнення учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти, є прямим порушенням положень Конституції та законів України, та є неприпустимими», - йдеться у листі за підписом міністра освіти та науки Лілії Гриневич.

У міністерстві зазначили, що відповідно до статті 53 Конституції повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Крім того, відомство нагадує про рішення Конституційного Суду від 4 березня 2004 року № 5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти: «безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України... Виходячи з положень частин другої, третьої статті 53 Конституції України, за якими повна загальна середня освіта є обов'язковою і безоплатною, витрати на забезпечення навчально-виховного процесу в державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів відповідних бюджетів у повному обсязі».

Рішення Конституційного Суду є обов'язковим до виконання на території держави, остаточним і не може бути оскаржене, наголосили у МОН.

Окрім цього, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про освіту» безоплатна освіта - це освіта, яка здобувається особою за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів згідно із законодавством.

Також безоплатними мають бути і підручники, в тому числі і електронні, посібники для учнів та педагогічних працівників.

Водночас, як повідомили у МОН, відповідно до частини 1 статті 79 закону про освіту джерелами фінансування закладів освіти можуть бути, у тому числі, добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

«Але варто зазначити, що батьки можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу виключно з власної ініціативи та на добровільних засадах відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації», - наголошується у листі.

При цьому уточнюється, що рішення про благодійну допомогу батьки можуть приймати як самостійно, так і разом з іншими батьками, і колегіальні рішення про надання благодійної допомоги школі також не можуть бути примусовими.

Окремо у МОН нагадали, що директори шкіл зобов'язані «не лише не допускати будь-яких проявів дискримінації дітей та їх батьків за будь-якою, у тому числі майновою ознакою, а й реагувати на кожен факт тиску на батьків учнів щодо їх примушування до вибору конкретної освітньої програми чи придбання для її реалізації за кошти батьків різних навчальних матеріалів, припиняючи таким чином порушення прав дітей на безоплатну освіту в державних і комунальних закладах освіти».

Таке роз'яснення міністерство надало у зв'язку з частими зверненнями з приводу вимог до батьків обирати конкретну освітню програму, купувати «навчальні матеріали», техніку тощо, в тому числі і для забезпечення реалізації Нової української школи.