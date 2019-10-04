Українські школярі-винахідники вибороли золото на конкурсі в Китаї



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У конкурсі брали участь 200 учасників із 33 країн світу

Учні української Малої академії наук стали найкращими на міжнародному конкурсі командних проєктів Belt & Road Teenager Maker Camp and Teacher Workshop, що проходив з 24 по 30 вересня в м. Наньнін, Китай.

Про це йдеться в пресрелізі Малої академії наук, що є в розпорядженні Укрінформу.

«На конкурсі є декілька різних нагород: найкраща презентація, найкраща командна робота, спецпризи та найкращий розробник – «BestMaker». Ось саме «BestMake» - це діти, які самі виготовили пристрій чи підготували повністю проєкт. Учні МАНу вибороли саме цю найвищу нагороду», - розповів керівник команди Віталій Лісовий.

Цього року до конкурсу долучилися 200 учасників із 33 країн світу, з яких сформували 56 міжнародних команд у 8 категоріях: «Відеовиробництво», «Мистецтво друку», «Мистецтво моделювання», «Мистецтво електронних схем», «Розумний робот», «Креативне програмування», «Кольорова хімія» та «Авіамоделювання».

Так, Сергій Лисін з Києва став кращим у категорії «Креативне програмування», Ігор Шибка з Дніпра та Владислав Парфенюк з Рівного – в категорії «Мистецтво електронних схем», Олександр Левак з Луцька та Анна Гусак з Києва – в категорії «Мистецтво друку».

За добу команди мали розробити та презентувати проєкт на отриману тематику. До фіналу потрапила лише третина учасників, які додатково розробляли бізнес-план для реалізації проєкту та представили його як повноцінний стартап.

«Складність конкурсу не лише в обмеженому часі на підготовку проєкту, а й у тому, що працювати доводилося в міжнародних командах. Тож у процесі роботи вчилися знаходити спільну мову, працювати на мету та розподіляти обов’язки. Завдання були досить непрості, приміром, одній з команд потрібно було створити друковане видання. Учасникам надали частково обладнання та матеріали, і вже з цього потрібно було придумувати, що будуть робити», - додав Лісовий.

Наприклад, у команді українця Сергія Лисіна було лише дві людини: він та колега з Уганди. Хлопці створили спеціальну гру для дітей, яка привертає увагу до глобальних проблем людства.

«Це багатофункціональна гра Eco game, орієнтована на дітей до 12 років. Школярі не дуже переймаються проблемами глобального потепління, шахрайством, вандалізмом, природними катаклізмами та ін... Саме про це і ця гра. Вона вчить вирішувати всі ці проблеми», - розповів Лисін.