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    Суспільство

    На сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО

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    Назва звернення звучить, як &laquo;Відміна ЗНО на тереторії України&raquo; - На сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО
    Назва звернення звучить, як «Відміна ЗНО на тереторії України»

    Майже за два тижні звернення набрало 297 голосів з 25 тисяч потрібних

    На сайті президента України 12 вересня цього року оприлюднили петицію за відміну зовнішнього незалежного оцінювання з орфографічними помилками.

    Зокрема, у назві звернення замість скасування написано «відміна ЗНО на тереторії України».

    Автор петиції Дмитро Литвиненко вважає, що «ця петиція допоможе відміните (ЗНО) Зовнишне Незалежне Оцінювання, яке у 2019 році змінило в гіршу сторону 53000 долей, деякі з них не набрали всёго кілька балів і не змогли вступити до вищих навчальних закладів».

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    Литвиненко впевнений, що «зовнішне незалежне оцінювання це не тест з якісним показником знань, це система яка калічить судьби, порушує нервову систему школярів та абітурьєнтів».

    Майже за два тижні звернення набрало аж 297 голосів з 25 тисяч потрібних.

     

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