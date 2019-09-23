На сайті президента з’явилася петиція з орфографічними помилками за скасування ЗНО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назва звернення звучить, як «Відміна ЗНО на тереторії України»

Майже за два тижні звернення набрало 297 голосів з 25 тисяч потрібних

На сайті президента України 12 вересня цього року оприлюднили петицію за відміну зовнішнього незалежного оцінювання з орфографічними помилками.

Зокрема, у назві звернення замість скасування написано «відміна ЗНО на тереторії України».

Автор петиції Дмитро Литвиненко вважає, що «ця петиція допоможе відміните (ЗНО) Зовнишне Незалежне Оцінювання, яке у 2019 році змінило в гіршу сторону 53000 долей, деякі з них не набрали всёго кілька балів і не змогли вступити до вищих навчальних закладів».

Литвиненко впевнений, що «зовнішне незалежне оцінювання це не тест з якісним показником знань, це система яка калічить судьби, порушує нервову систему школярів та абітурьєнтів».

Майже за два тижні звернення набрало аж 297 голосів з 25 тисяч потрібних.