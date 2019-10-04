З наступного року російськомовні школи перейдуть на українську – міністр



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Школи, де зараз навчання ведеться російською, перейдуть на українську у вересні 2020 року

У школах, де навчання велося російською мовою, залишиться можливість вивчати іноземні мови окремим предметом або факультативно

Міністр освіти і науки Ганна Новосад констатує, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Про це міністр сказала в ефірі телеканалу «Прямий», повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Російськомовні школи ще є. Але з вересня 2020 року такі школи переходять на українську мову навчання ... А школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, - з вересня 2023 року. І тих, і тих ми повинні до цього переходу підготувати», - сказала Новосад.

Міністр зазначила, що в таких школах, які переважно будуть навчатися українською мовою, залишиться можливість вивчати рідну мову або літературу, власне, рідною мовою.

«Якщо ми говоримо про російську меншість, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати факультативи», - додала Новосад.

Раніше повідомлялося, що у травні Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект закону про повну загальну середню освіту. Він має продовжити процес реформування шкіл, розпочатий у 2017 році законом «Про освіту». Останній набув чинності 27 вересня 2017 року.

Як повідомлялося, 16 липня мовний закон набув чинності: що треба знати.