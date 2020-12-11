Український науковець вперше отримав грант Європейської дослідницької ради

Команда Павла Михайлюка має розробити інноваційні біоізостери, які будуть включені до кількох противірусних, протизапальних та гіпотензивних препаратів

Грант у розмірі 1,9 мільйона євро надали науковцю на 60 місяців

Старший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор хімічних наук Павло Михайлюк став першим українцем, який отримав європейський грант у сфері органічної хімії. На дослідження йому виділили 1,9 мільйона євро.

Про це йдеться у журналі Європейської дослідницької ради (ERC).

Михайлюк у межах гранту досліджуватиме бензолові сполуки. У ERC пояснюють, що одним із найпопулярніших структурних елементів у хімії є кільце (цикл атомів і зв’язків у молекулі) бензолу. Понад 500 наявних ліків, зокрема аспірин та парацетамол, є молекулами, що містять бензол.

В останні роки фармацевтичні компанії намагаються розробляти та виводити на ринок нові ліки з використанням таких «будівельних блоків» з елементами бензолу. Мета нових досліджень — надати безпатентні еквіваленти наявним лікарським засобам, що також забезпечить їм посилені властивості.

Як кажуть в ERC, вчений сподівається розв’язати це питання та сприяти розвитку медицини, використовуючи нові ізостери – молекули з подібною формою та властивостями. Заміна однієї біологічно активної ізостери дозволяє вченим посилювати біологічні та фізичні властивості сполуки, істотно не змінюючи її хімічну структуру.

Команда Павла Михайлюка має розробити інноваційні біоізостери, які будуть включені до кількох противірусних, протизапальних та гіпотензивних препаратів.

Грант у розмірі 1,9 мільйона євро надали науковцю на 60 місяців.

Павло Михайлюк – випускник хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, нині доктор хімічних наук. Після захисту у 2008 році кандидатської дисертації залишився працювати на хімічному факультеті університету на посаді інженера, з 2011 року – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії. Сфера наукових досліджень: фторорганічна хімія, пептидний синтез, хімія конформаційно-утруднених сполук. Автор понад 100 наукових статей.

Свої нові дослідження вчений проводитиме на науково-виробничому підприємстві Enamine в Україні. Це глобальний постачальник хімічних та біологічних послуг біотехнологічним компаніям, академічним установам та дослідницьким організаціям. Михайлюк працює там головним науковим керівником.