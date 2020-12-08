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    Юні українські винахідники представили маску, що виявляє Covid-19 (відео)

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    Юні українські винахідники представили маску, що виявляє Covid-19 (відео)
    Скріншот відео: Департамент гуманітарної політики м.Дніпро/Youtube

    Пристрій містить датчики частоти дихання й пульсоксиметри, що дозволяє виявити основні симптоми хвороб

    Вихованці Дніпровського ліцею інформаційних технологій розробили маску, здатну виявляти COVID-19. Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

    За інформацією, пристрій містить датчики частоти дихання й пульсоксиметри, що дозволяє виявити основні симптоми хвороб.

    Також датчики вимірюють температуру, вологість і забруднення повітря, атмосферний тиск. Показники з них надходять на плату управління, де мікропроцесор аналізує дані. А вже готові відомості про стан людини й довкілля відправляються на смартфон.

    Наразі команда винахідників із Дніпра шукає спонсорів для виготовлення прототипу маски. Екземпляр потрібен команді аби взяти участь у всесвітніх змаганнях із робототехніки ─ First Robotics Competition у США.

    Нагадаємо, пікові періоди захворюваності на Covid-19 припадуть на середину січня і триватимуть приблизно до середини лютого. Наразі уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Теги: Дніпро технології наука коронавірус
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