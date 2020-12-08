Юні українські винахідники представили маску, що виявляє Covid-19 (відео)

Пристрій містить датчики частоти дихання й пульсоксиметри, що дозволяє виявити основні симптоми хвороб

Вихованці Дніпровського ліцею інформаційних технологій розробили маску, здатну виявляти COVID-19. Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

За інформацією, пристрій містить датчики частоти дихання й пульсоксиметри, що дозволяє виявити основні симптоми хвороб.

Також датчики вимірюють температуру, вологість і забруднення повітря, атмосферний тиск. Показники з них надходять на плату управління, де мікропроцесор аналізує дані. А вже готові відомості про стан людини й довкілля відправляються на смартфон.

Наразі команда винахідників із Дніпра шукає спонсорів для виготовлення прототипу маски. Екземпляр потрібен команді аби взяти участь у всесвітніх змаганнях із робототехніки ─ First Robotics Competition у США.

Нагадаємо, пікові періоди захворюваності на Covid-19 припадуть на середину січня і триватимуть приблизно до середини лютого. Наразі уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.