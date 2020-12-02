Американські дослідники стверджують, що Covid-19 спочатку з’явився у США, а потім у Китаї

Дослідження показує, що всередині грудня коронавірус уже був у західній частині США, проте досі невідомо, як саме люди інфікувалися

Науковці протестували майже 7,5 тисячі зразків донорської крові, яку відібрали у період з 13 грудня по 17 січня 2019 року

Американські дослідники встановили, що перші інфікування коронавірусом відбулися у США ще у грудні 2019 року за декілька тижнів до того, як у Китаї зафіксували перші випадки хвороби.

Дослідження провели Центри США з контролю і профілактики захворювань, пише Bloomberg.

Зазначається, що науковці протестували майже 7,5 тисячі зразків донорської крові, яку їм надіслав американський Червоний Хрест.

«ЇЇ відібрали у період з 13 грудня по 17 січня 2019 року. Загалом антитіла виявили у 106 зразках крові. Результати цього звіту припускають, що інфекція SARS-CoV-2 могла бути у США у грудні 2019 року, раніше, ніж це припускали раніше», — йдеться в документі.

Дослідження показує, що всередині грудня коронавірус уже був у західній частині США, проте досі невідомо, як саме люди інфікувалися: на місці чи під час поїздок за кордон.

Нагадаємо, повідомлення про «загадкову пневмонію, яка поширилася у китайському Ухані», вперше з’явилися наприкінці грудня 2019 року. Після швидкого розповсюдження у місті у наступні тижні хворобу почали фіксувати у різних куточках планети. Вперше у США її офіційно підтвердили 19 січня.

Нове дослідження дозволяє краще зрозуміти те, що коронавірус тихо циркулював у всьому світі раніше, ніж про нього стало відомо. Це твердження може відновити дискусію про те, звідки він все ж походить.

До слова, у світі станом на 2 грудня коронавірус виявили вже у понад 64,5 млн людей.Від початку пандемії одужало 44,7 млн осіб, а померло, майже 1,5 млн людей.