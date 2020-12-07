Астронавти NASA зібрали перший урожай «космічної» редиски

Врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів

Редиску, вирощену у космосі, відправлять на Землю наступного року

Астронавтка Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Кейт Рубінс продемонструвала перший урожай редиски на борту Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

Вона зібрала 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправки на Землю в 2021 році.

Зазначається, що сам врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів.

«Вирощування різноманітних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації та зможуть забезпечити збалансоване харчування для астронавтів, які перебувають (на МКС – ред.) під час тривалих місій», - заявила представниця NASA Нікол Дюфур.