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    Технології

    Астронавти NASA зібрали перший урожай «космічної» редиски

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    Врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів - Астронавти NASA зібрали перший урожай «космічної» редиски
    Врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів

    Редиску, вирощену у космосі, відправлять на Землю наступного року

    Астронавтка Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Кейт Рубінс продемонструвала перший урожай редиски на борту Міжнародної космічної станції.

    Про це повідомляється на сайті американського відомства.

    Вона зібрала 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправки на Землю в 2021 році.

    Зазначається, що сам врожай виріс в орбітальній лабораторії за 27 днів.

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    Астронавти NASA зібрали перший урожай «космічної» редиски
    Астронавти NASA зібрали перший урожай «космічної» редиски

    «Вирощування різноманітних культур допомагає нам визначити, які рослини найкраще розвиваються в умовах мікрогравітації та зможуть забезпечити збалансоване харчування для астронавтів, які перебувають (на МКС – ред.) під час тривалих місій», - заявила представниця NASA Нікол Дюфур.

    Теги: США технології NASA наука урожай рослини харчування
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