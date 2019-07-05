Українській студенти вперше складали міжнародний іспит з медицини IFOM



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Фото: UA:Суми

На іспит прийшло більше 12 тисяч третьокурсників

Студенти 3 курсу медичних спеціальностей вперше складали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я іспит проходив у 21 закладі вищої освіти протягом 1-3 липня.

Більшість студентів складали іспит 1 липня - більше 8 тисяч третьокурсників, 2 липня - понад 3,5 тисячі, а 3 липня - 750 студентів.

Водночас із п’яти університетів, що саботували складання іспиту у перший день, три виявили бажання скласти його на другий день, зазначають в Мінздраві.

Українською мовою IFOM складали 88,7% із зареєстрованих студентів. Також міжнародний іспит ще здавали англійською та російською мовами.

Загалом у тестуванні взяли участь 7107 із 8012 зареєстрованих студентів. В основному іспит в цьому форматі складали громадяни України, також була невелика частина іноземних студентів.

На іспит не з’явився жоден з 54 іноземних російськомовних студентів Сумського державного університету. В Одеському національному медичному університеті тестування російською проходили 2 з 23 зареєстрованих студентів, у Харківському національному університеті - 2 з 36.

100% іноземних студентів склали іспит російською у Запорізькому державному медичному університеті та Вінницькому національному медичному університеті.

Ті студенти, які не з’явились на складання іспиту без поважних причин, отримають «0» балів і зможуть перескласти іспит за власний кошт ($150) у серпні, відповідно до графіку Центру тестування МОЗ України.

Нагадаємо, що IFOM перевіряє рівень професійної компетентності із фундаментальних дисциплін, містить 160 питань. Його завдання розробляються та перевіряються однією з найавторитетніших у світі атестаційних агенцій – Національною радою медичних екзаменаторів США (NBME). В Україні іспит адмініструється Центром тестування при МОЗ України спільно з NBME.

Результати IFOM стануть відомі 6 серпня.

Нагадаємо, частина студентів виступила проти іспиту. Студенти нарікали, що в українських вишах немає достатньої освітньої бази для підготовки, тому деякі взагалі відмовилися його писати. У 2017 року тільки 3% інтернів змогли впоратися з американською частиною тестування, при цьому українську частину виконали майже всі.