Супрун: Одеський медуніверситет захопили рейдери



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В Одеському медуніверситеті тривають сутички

Наразі в Одеському медуніверситеті МОЗ не може провести ані аудит роботи керівництва університету (людей не пускають на територію), ані незалежне тестування якості освіти студентів

Будівля Одеського національного медичного університету захоплена рейдерами, а рішення МОЗ саботуються.

Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона нагадала, що 3 червня невідомі увірвалися на позачергове засідання Наглядової ради медуніверситету та розпилили сльозогінний газ, внаслідок чого постраждали 28 людей. «Рада мала розв'язувати питання щодо розгляду численних скарг від співробітників про вчинення тиску на них. Зокрема стосовно незаконних звільнень, що відбуваються в університеті», - підкреслила Супрун.

За її словами, «будівля університету захоплена рейдерами», рішення МОЗ саботуються, «судами блокуються рішення про реорганізацію медуніверситету». А заручниками цієї ситуації стали студенти та викладачі медуніверситету, які шостий місяць не отримують стипендії та зарплати.

«Екс-ректор ОНМедУ Валерій Запорожан з сотнями тисяч доларів готівкою може дозволити собі затяжну боротьбу за «свій» університет. Корупціонери, які проплачують тітушок і адвокатів, які «організовують» необхідні рішення корумпованих суддів — це справжня реальність «вищої освіти», - обурюється Супрун.

Вона підкреслила, що в Одеському медуніверситеті МОЗ не може провести ані аудит роботи керівництва університету (людей не пускають на територію), ані незалежне тестування якості освіти студентів — «організовують акції та протести, поширюють брехню про тести й залякують усіх навколо, прикриваючись студентами».

На думку Супрун, реорганізації медвишу заважають «медичні феодали», бо хочуть зберегти свої кабінети. «Мене завжди дивувало, що у ректорів українських університетів кабінети виглядають більш вражаюче, ніж у мерів міст чи голів ОДА. Великі картини, бурштин, дорогі меблі та аксесуари. У цих самих кабінетах мова зазвичай йде про критичне недофінансування закладів і так далі», - підкреслила Супрун.

Як повідомлялося, 3 червня молодики спортивної статури зірвали засідання Наглядової ради Одеського медуніверситету з участю в.о. ректора Владлени Дубініної та інших представників призначеної МОЗ адміністрації університету. У приміщенні розпилили сльозогінний газ. Після бійки поліція затримала близько 50 нападників.

18 квітня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що МОЗ не підпише кошторис Одеського національного медичного університету за підписом «самопроголошеного в.о. ректора університету Юрій Сухіна».

Водночас тривають суди щодо права підпису Сухіна. 8 травня вже п'ятий апеляційний суд задовольнив скаргу МОЗ України і скасував фінансові повноваження самопроголошеного в.о. ректора Одеського національного медичного університету Юрія Сухіна.

15 січня Кабінет міністрів розпорядився створити новий Національний Одеський медичний університет на базі Одеського національного медуніверситету. Це рішення було заблоковано через суд. 27 лютого МОЗ оголосив про реорганізацію медвишів шляхом злиття Національного одеського медичного університету, Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) та Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського.