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    Наука та освіта

    Уперше в історії: Україна приєдналась до засідання Європейської полярної ради

    ЄПР називають європейським &laquo;елітним клубом&raquo; антарктичних досліджень - Уперше в історії: Україна приєдналась до засідання Європейської полярної ради
    ЄПР називають європейським «елітним клубом» антарктичних досліджень
    фото з відкриих джерел

    Засідання відбудеться у Болоньї. Говоритимуть про стратегію на майбутнє п'ятиріччя

    Україна вперше долучилася до засідання Європейської полярної ради (ЄПР) – організації, що займається стратегічним розвитком полярних досліджень та інших ініціатив щодо Арктики та Антарктики в Європі.

    Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, взяти участь у заході запросили Національний антарктичний науковий центр на правах нового члена Ради, адже у квітні цього року НАНЦ набув повноправного членства в ЄПР.

    Виїзне засідання Європейської полярної ради відбулося 13-17 червня 2022 року в місті Болонья (Італія) і було присвячене засадам нової Стратегії ЄПР на 2022-2027 роки.

    Зокрема, учасники обговорили деталі нового стратегічного бачення та місії Ради, яка буде розділена на тематичні блоки для ефективнішої координації, співпраці та взаємодії членів ЄПР як між собою, так і з іншими зацікавленими організаціями.

    Протягом літа проєкт Стратегії буде опрацьований робочою групою експертів та погоджений з усіма членами ЄПР. Очікується, що остаточний варіант Стратегії на 2022-2027 роки буде затверджено на наступному пленарному засіданні ЄПР восени 2022 року.

    ЄПР називають європейським «елітним клубом» антарктичних досліджень. Головна мета Ради – сприяти багатосторонній співпраці учасників із вивчення полярних регіонів. Вона діє як єдиний контактний пункт для комунікації європейських полярних дослідників як між собою, так і з міжнародними партнерами.

    Національний антарктичний науковий центр став членом Європейської полярної ради 5 квітня 2022 року. Це дасть нові можливості нашим ученим для вивчення Арктики та Антарктики, а також поліпшить інтеграцію української науки в європейський дослідницький простір.

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    Теги: росія окупанти Міністерство освіти і науки війна Україна Арктика окупація #stoprussia
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    Уперше в історії: Україна приєдналась до засідання Європейської полярної ради