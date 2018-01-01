Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото

Порівняння вийшло невтішним. Запаси прісної води на Землі неухильно скорочуються

Сотню років тому Арктика була одним з найбільш маловивчених місць нашої планети. Зараз вона досліджена вздовж і поперек, але експедиції прибувають сюди не рідше, ніж раніше. Правда, вже з іншою місією. Вчених турбують наслідки глобального потепління. Шведський фотограф Крістіан Аслунд, який працює в Грінпісі, роздобув в Норвезькому полярному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як тане Арктика

Порівняння вийшло невтішним. Запаси прісної води на Землі неухильно скорочуються

Сотню років тому Арктика була одним з найбільш маловивчених місць нашої планети. Зараз вона досліджена вздовж і поперек, але експедиції прибувають сюди не рідше, ніж раніше. Правда, вже з іншою місією.

Вчених турбують наслідки глобального потепління. Шведський фотограф Крістіан Аслунд, який працює в Грінпісі, роздобув в Норвезькому полярному інституті кадри арктичних льодовиків, зроблені на початку XX століття. Після чого точно визначив локації, де вони були зняті, і зобразив нинішній стан справ.

Порівняння вийшло невтішним. Запаси прісної води на Землі неухильно скорочуються.

Джерело: telegraf.com.ua