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    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото

    Порівняння вийшло невтішним. Запаси прісної води на Землі неухильно скорочуються
    Сотню років тому Арктика була одним з найбільш маловивчених місць нашої планети. Зараз вона досліджена вздовж і поперек, але експедиції прибувають сюди не рідше, ніж раніше. Правда, вже з іншою місією. Вчених турбують наслідки глобального потепління. Шведський фотограф Крістіан Аслунд, який працює в Грінпісі, роздобув в Норвезькому полярному
    • Сьогодні, 11:49
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    Як тане Арктика
    Як тане Арктика

    Порівняння вийшло невтішним. Запаси прісної води на Землі неухильно скорочуються

    Сотню років тому Арктика була одним з найбільш маловивчених місць нашої планети. Зараз вона досліджена вздовж і поперек, але експедиції прибувають сюди не рідше, ніж раніше. Правда, вже з іншою місією.

    Вчених турбують наслідки глобального потепління. Шведський фотограф Крістіан Аслунд, який працює в Грінпісі, роздобув в Норвезькому полярному інституті кадри арктичних льодовиків, зроблені на початку XX століття. Після чого точно визначив локації, де вони були зняті, і зобразив нинішній стан справ.

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    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото
    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото
    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото
    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото
    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото
    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото
    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото
    Як тане Арктика: неймовірне порівняння кадрів початку 20 століття з сучасними фото

    Порівняння вийшло невтішним. Запаси прісної води на Землі неухильно скорочуються.

    Джерело: telegraf.com.ua

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