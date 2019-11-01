Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року писатимуть за новими правилами



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Перевірити правильність написання диктанту можна буде вже за 15 хвилин після прочитання

Радіодиктант розпочнеться 8 листопада об 11:00

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 8 листопада об 11.00.

Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

Зазначається, що основною локацією, де писатимуть радіодиктант, стане Національна бібліотека імені Володимира Вернадського.

«Текст традиційно звучатиме на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA: Українське радіо. Його читатиме Олександр Авраменко», - йдеться у повідомленні.

Цього року правила радіодиктанту національної єдності зазнають змін.

Перевірити правильність написання диктанту можна буде вже за 15 хвилин після прочитання. Текст оприлюднять на сайтах суспільного мовника: UA: Українське радіо та UA: Cуспільне мовлення.

Одразу після завершення диктанту всі охочі можуть надіслати свої роботи електронною поштою на адресу [email protected], щоб узяти участь у конкурсі на найкращу роботу. Це потрібно зробити протягом 15 хвилин із моменту закінчення акції — тобто, до оприлюднення тексту радіодиктанту.

Додатково відбудеться конкурс на найкращий твір. Тему твору оголосять на початку ефіру, об 11:00. Його, разом із текстом радіодиктанту, потрібно буде надіслати до 10 листопада на адресу:

Київ, 01001, вул. Хрещатик, буд. 26, UA: Українське радіо або на електронну пошту [email protected] з поміткою «Твір». Десять найкращих творів відзначать призами.

Нагадаємо, цього року тисячі українців з усього світу писатимуть радіодиктант уже вдев’ятнадцяте.

Минулого року до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучилося майже 33 000 учасників, а 311 людей написали його без жодної помилки — це стало рекордом за весь час існування радіодиктанту.

