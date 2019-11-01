  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року писатимуть за новими правилами

    • Розсилка
    Перевірити правильність написання диктанту можна буде вже за&nbsp;15 хвилин після прочитання - Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цього року писатимуть за новими правилами
    Перевірити правильність написання диктанту можна буде вже за 15 хвилин після прочитання

    Радіодиктант розпочнеться 8 листопада об 11:00

    Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 8 листопада об 11.00.

    Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

    Зазначається, що основною локацією, де писатимуть радіодиктант, стане Національна бібліотека імені Володимира Вернадського.

    «Текст традиційно звучатиме на хвилях першого каналу Суспільного радіо UA: Українське радіо. Його читатиме Олександр Авраменко», - йдеться у повідомленні.

    Цього року правила радіодиктанту національної єдності зазнають змін.

    Перевірити правильність написання диктанту можна буде вже за 15 хвилин після прочитання. Текст оприлюднять на сайтах суспільного мовника: UA: Українське радіо та UA: Cуспільне мовлення.

    Одразу після завершення диктанту всі охочі можуть надіслати свої роботи електронною поштою на адресу [email protected], щоб узяти участь у конкурсі на найкращу роботу. Це потрібно зробити протягом 15 хвилин із моменту закінчення акції — тобто, до оприлюднення тексту радіодиктанту.

    Додатково відбудеться конкурс на найкращий твір. Тему твору оголосять на початку ефіру, об 11:00. Його, разом із текстом радіодиктанту, потрібно буде надіслати до 10 листопада на адресу:

    Київ, 01001, вул. Хрещатик, буд. 26, UA: Українське радіо або на електронну пошту [email protected] з поміткою «Твір». Десять найкращих творів відзначать призами.

    Нагадаємо, цього року тисячі українців з усього світу писатимуть радіодиктант уже вдев’ятнадцяте.

    Минулого року до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучилося майже 33 000 учасників, а 311 людей написали його без жодної помилки — це стало рекордом за весь час існування радіодиктанту.

    Київ освіта радіо школа бібліотека Хрещатик учні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ