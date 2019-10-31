Сьогодні в Україні відбудеться незалежне тестування вчителів графіка



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Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин

Учасники пілотної сертифікації педагогічних працівників складатимуть незалежне тестування

У четвер, 31 жовтня, в Україні відбудеться незалежне тестування вчителів, які беруть участь у проєкті пілотної сертифікації.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

«31 жовтня учасники пілотної сертифікації педагогічних працівників складатимуть незалежне тестування. Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:15 до 10:50. Тестування розпочнеться об 11:00», - йдеться у повідомленні.

Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин. Тест складається зі 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 100.

Як відомо, у 2019 році триває пілотна сертифікація вчителів початкових класів. Для її проходження зареєструвалися 859 учителів початкової школи.

До слова, 29 жовтня тисячі вчителів вийшли на акцію протесту в Києві.