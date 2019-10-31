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    Наука та освіта

    Сьогодні в Україні відбудеться незалежне тестування вчителів

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    Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин - Сьогодні в Україні відбудеться незалежне тестування вчителів
    Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин

    Учасники пілотної сертифікації педагогічних працівників складатимуть незалежне тестування

    У четвер, 31 жовтня, в Україні відбудеться незалежне тестування вчителів, які беруть участь у проєкті пілотної сертифікації.

    Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

    «31 жовтня учасники пілотної сертифікації педагогічних працівників складатимуть незалежне тестування. Допуск учасників сертифікації до пунктів тестування здійснюватиметься з 10:15 до 10:50. Тестування розпочнеться об 11:00», - йдеться у повідомленні.

    Тестування фахових знань і вмінь учителів початкових класів триватиме 180 хвилин. Тест складається зі 100 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 100.

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    Як відомо, у 2019 році триває пілотна сертифікація вчителів початкових класів. Для її проходження зареєструвалися 859 учителів початкової школи.

    До слова, 29 жовтня тисячі вчителів вийшли на акцію протесту в Києві.

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