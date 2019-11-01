Скандальний «слуга народу» пропонує Раді продовжити у школах викладання російською мовою до 2023 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відомо, що Максим Бужанський дуже критично ставиться до ревізії радянського бачення історії Другої світової війни і є противником героїзації руху ОУН-УПА

Законопроєкт Бужанського «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в освітніх установах» зареєстрований у Раді 31 жовтня за №2362

Депутат Верховної Ради Максим Бужанський від фракції «Слуга народу»пропонує парламенту продовжити можливість викладання в середній школі російською мовою до вересня 2023 року. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

«Як ви пам'ятаєте, російськомовні школи повинні перейти на українську з 2020 року. А всі решта з 2023. Це суто дискримінаційна норма, і я вніс законопроект, який скасовує її. 23, так з 23-го, так би мовити)», - написав депутат.

Законопроєкт Бужанського «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в освітніх установах» зареєстрований у Раді 31 жовтня за №2362.

45-річний Максим Бужанський народився в Дніпропетровську, був менеджером ТОВ «Арна». Широко відомий як блогер, дуже критично ставиться до ревізії радянського бачення історії Другої світової війни і противник героїзації руху ОУН-УПА. Під авторством Бужанського вийшли дві книги «Історія світу у 88 главах» та «Історія для ледачих», вони були видані у 2017 році

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Міністр зазначила, що в таких школах, які переважно будуть навчатися українською мовою, залишиться можливість вивчати рідну мову або літературу, власне, рідною мовою.

«Якщо ми говоримо про російську меншість, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати факультативи», - додала Новосад.

Раніше повідомлялося, що у травні Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект закону про повну загальну середню освіту. Він має продовжити процес реформування шкіл, розпочатий у 2017 році законом «Про освіту». Останній набув чинності 27 вересня 2017 року.

Як повідомлялося, 16 липня мовний закон набув чинності.