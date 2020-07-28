ЗНО-2020: визначено порогові бали з усіх предметів
Сьогодні освятяни визначили порогові бали для ЗНО з географії та хімії
Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти на засіданні 28 липня визначила порогові бали «склав/не склав» для ЗНО з географії та хімії. Про це інформує пресслужба МОН.
«Комісія визначила такі порогові бали:
- географія – 24, поріг «склав/не склав» не подолали 5,56% учасників тестування,
- хімія – 13, поріг не подолали 10,15%», - повідомили у МОН.
Зазначається, що тепер відомі порогові бали з усіх предметів ЗНО.
Під час засідань 16 та 23 липня комісія визначила наступні бали «склав/не склав»:
- - математика – 9,
- - фізика – 12,
- - українська мова і література – 22,
- - історія України – 25,
- - біологія – 22,
- - англійська мова – 17,
- - німецька мова – 17,
- - французька мова – 17,
- - іспанська мова – 17.
У Міністерстві також зазначили, що результати ЗНО з географії та Хімії за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 29 липня.
Зазначимо, що Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру. Вона відбудеться 31 жовтня.
Також нагадаємо, що Міносвіти проведе держатестацію наукової діяльності вишів у серпні.