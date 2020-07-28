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    Наука та освіта

    ЗНО-2020: визначено порогові бали з усіх предметів

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    Основна сесія ЗНО завершилася 17 липня&nbsp; - ЗНО-2020: визначено порогові бали з усіх предметів
    Основна сесія ЗНО завершилася 17 липня 

    Сьогодні освятяни визначили порогові бали для ЗНО з географії та хімії

    Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти на засіданні 28 липня визначила порогові бали «склав/не склав» для ЗНО з географії та хімії. Про це інформує пресслужба МОН.

    «Комісія визначила такі порогові бали:

    • географія – 24, поріг «склав/не склав» не подолали 5,56% учасників тестування,
    • хімія – 13, поріг не подолали 10,15%», - повідомили у МОН.

    Зазначається, що тепер відомі порогові бали з усіх предметів ЗНО.

    Під час засідань 16 та 23 липня комісія визначила наступні бали «склав/не склав»:

    • - математика – 9,
    • - фізика – 12,
    • - українська мова і література – 22,
    • - історія України – 25,
    • - біологія – 22,
    • - англійська мова – 17,
    • - німецька мова – 17,
    • - французька мова – 17,
    • - іспанська мова – 17.

    У Міністерстві також зазначили, що результати ЗНО з географії та Хімії за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 29 липня.

    Зазначимо, що Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру. Вона відбудеться 31 жовтня. 

    Також нагадаємо, що Міносвіти проведе держатестацію наукової діяльності вишів у серпні.

     Читайте також: Ненормальне 1 Вересня. Як світ готується до нового навчального року
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