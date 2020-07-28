ЗНО-2020: визначено порогові бали з усіх предметів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основна сесія ЗНО завершилася 17 липня

Сьогодні освятяни визначили порогові бали для ЗНО з географії та хімії

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти на засіданні 28 липня визначила порогові бали «склав/не склав» для ЗНО з географії та хімії. Про це інформує пресслужба МОН.

«Комісія визначила такі порогові бали:

географія – 24, поріг «склав/не склав» не подолали 5,56% учасників тестування,

хімія – 13, поріг не подолали 10,15%», - повідомили у МОН.

Зазначається, що тепер відомі порогові бали з усіх предметів ЗНО.

Під час засідань 16 та 23 липня комісія визначила наступні бали «склав/не склав»:

- математика – 9,

- фізика – 12,

- українська мова і література – 22,

- історія України – 25,

- біологія – 22,

- англійська мова – 17,

- німецька мова – 17,

- французька мова – 17,

- іспанська мова – 17.

У Міністерстві також зазначили, що результати ЗНО з географії та Хімії за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 29 липня.

Зазначимо, що Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру. Вона відбудеться 31 жовтня.

Також нагадаємо, що Міносвіти проведе держатестацію наукової діяльності вишів у серпні.