Ненормальне 1 Вересня. Як світ готується до нового навчального року пандемія

Навчальний рік 2020/21 розпочнеться вже за місяць, але влада не визначилась з організацією навчального процесу фото: erudyt.net

На підході нова хвиля Covid-19. Як країни світу збираються навчати дітей в таких умовах?

За місяць українські школярі мають повернутися за шкільні парти. Звісно, так станеться, якщо не завадить нова хвиля коронавірусу, яку Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує вже на осінь, причому по всьому світі.

Наразі відомо лише те, що у влади є кілька сценаріїв. Серед них вона обиратиме оптимальний у залежності від розвитку епідеміологічної ситуації. Як пояснила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій, територія України буде розділена на частини: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Рішення про віднесення тієї чи іншої території до певного рівня (небезпеки) приймає держкомісія техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо ваша територія потрапляє у «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень, ви можете бути впевнені: діти 1 вересня сядуть за шкільні парти», - пояснила Мандзій. Тобто тільки у «червоній» зоні діятиме заборона відвідувати установи освіти.

Як пояснював головний санітарний лікар Віктор Ляшко, червона зона передбачає жорсткий карантин, який в країні діяв наприкінці березня – квітні. Зелена, жовта і помаранчева зона — це більш легкі карантинні правила, які обмежують певну діяльність, але не вимагають тотальної ізоляції.

Моніторинг рівня небезпеки проводитимуть за тими ж показниками, які використовують зараз:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;

показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.

Як же вирішують проблему навчання дітей у світі? «Главком» поцікавився планами європейських країн, США та деяких інших. Головний висновок – кругом панує невизначеність.

Сполучені Штати

Наразі достеменно відомо, що в кінці серпня-на початку вересня (навчальний рік у США починається не чітко 1 вересня) школи не відкриються, пише ВВС.

Минулого тижня Центр з контролю і профілактики захворювань США закликав громадян дотримуватися маскового режиму. «Маски – це наше наймогутніша зброя, щоб запобігти поширенню Covid-19, особливо коли її використовують всі».

США постраждали від пандемії коронавірусу значно більше інших країн світу: за останніми даними: в державі понад 3,6 млн хворих і більш 139 тисяч померлих. Наразі інфекція активно поширюється в Техасі і Каліфорнії. Туди на допомогу медикам були спрямовані військово-медичні бригади з обладнанням, а також в тому числі вантажівки для перевезення тіл.

Наразі у жодному зі штатів достеменно невідомо, чи повернуться діти за парти у новому навчальному році – все буде залежати від ситуації із захворюваністю у кожному штаті.

Німеччина

У Німеччині з початку нового навчального року школи відкриються, однак працюватимуть з обмеженнями, пише The Local. У різних регіонах країни ці обмеження різні: до прикладу, у Саксонії відкриються всі класи, однак вимоги до дезінфекції приміщень та дотримання гігієни рук учнями дуже високі. Крім того, скорочується час навчання у класі: у молодшій школі він не має перевищувати 4 години на день. У Брандернбурзі ж скасовуються вимоги дотримання соціального дистанціювання у школах – лишаються лише суворі вимоги щодо миття рук.

У школах більшості регіонів Німеччини вимагають дотримання соціальної дистанції

Втім, очевидно, німецькі урядовці не виключають, що у будь-який момент наступного навчального року дітям доведеться знову перейти на дистанційне навчання. Так, два тижні тому німецький уряд вирішив виділити 500 млн євро для забезпечення шкіл ноутбуками і планшетами, повідомила міністр освіти Аня Карлічек. За її словами, ці кошти підуть не лише на придбання самого обладнання, але також на створення, утримання та розвиток школами освітніх онлайн-продуктів.

Італія

Школи Італії – країни, яку першою в Європі накрила хвиля інфекції і де летальність була однією з найвищих на континенті – мають відкритись 14 вересня, пише The Local. Учні навчатимуться на просто неба – у шкільних подвір’ях, на верандах. Кількість дітей у класах скоротять – для того, щоб розсадити дітей за індивідуальними партами на відстані щонайменше метр один від одного. Кількість класів збільшиться, діти ходитимуть у школу у кілька змін. Відтак, для того, щоб забезпечити навчальний процес, кількість учителів та тимчасових працівників шкіл планують збільшити щонайменше на 50 тис. Для забезпечення нових умов уряд планує виділити щонайменше мільярд євро.

«На школи ніколи не виділялося стільки грошей», – зауважила міністр освіти Італії Люсія Аццоліна і додала, що у липні вчителі отримають премію в розмірі від 80 до 100 євро, за «визнанням, яке вони заслуговують, оскільки зарплати італійських вчителів є одними з найнижчих у Європі».

Іспанія

Іспанський уряд досі не ухвалив остаточного рішення щодо відкриття шкіл. Наразі уряд розглядає чотири можливі сценарії:

1 – до школи підуть учні підготовчих класів та початкової школи, і їм не доведеться носити маски для обличчя або тримати фізичну відстань між собою.

2 – ходити до шкіл можна, але не можна обідати у кафетеріях, а також запроваджується більше дистанційного навчання.

3 – лише онлайн-класи.

4 – повернення до докарантинних умов навчання навіть зі скасуванням додаткових гігієнічних заходів.

Педагоги в Іспанії не хочуть ризикувати власним здоров’ям

Разом із тим, план не передбачає забезпечення засобами безпеки вчителів, зменшення чисельності дітей в класах та дотримання соціальної дистанції. «Це катастрофа, це неприпустимо і це безвідповідально. Це загрожує здоров’ю вчителів, учнів та цілих сімей», – вважає член Асоціації директорів громадських загальноосвітніх шкіл Естебан Альварес.

Батьки ж школярів також незадоволені: кажуть, вказівки занадто розпливчасті.

Литва

Литва відкриє школи: у звичайному режимі – тобто без дотримання соціальної дистанції та носіння масок – планують забезпечити навчання у молодшій та середній школі, пише Delfi.

«Старші діти можуть самі про себе подбати, вони краще вміють працювати з технологіями, можуть залишатися самі вдома, а залишаючи вдома маленьких дітей, ми провокуємо виникнення проблем і на ринку праці», – сказав прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

Глава уряду також сподівається, що восени знову не доведеться запроваджувати такий жорсткий карантин, який був під час першої хвилі.

Південна Африка

Південно-Африканська Республіка знову закриє школи через сплеск випадків коронавірусу, який вже забрав понад 6 тис. життів. У зверненні до нації президент Кирил Рамафоса заявив: «Враховуючи думки різних експертних органів, уряд вирішив, що всі державні школи повинні зробити перерву на наступні чотири тижні» (нині у ПАР триває навчальний процес, - «Главком»). Рамафоса заявив, що попередньо школи будуть закриті з 27 липня і до 24 серпня (школи знову відкрилися в Південній Африці в червні, коли влада вирішила зняти обмеження щодо блокування коронавірусу). Однак можуть бути деякі винятки: учні 12 класу перервуть навчання на один тиждень, а семикласники підуть на двотижневу перерву.

Міністр освіти ПАР Енджі Мотшекга привітала перерву в шкільному навчанні. Вона закликала шкільні громади продовжувати свою роботу під час вимушеної ізоляції, повідомляє SABC News.

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Росія

Російська влада планує «нормальне 1 вересня» у школах, однак визнає: це рішення ще не остаточне, оскільки, за словами прем'єр-міністра країни-агресора Михаїла Мішустіна, ситуація з коронавірусом складається по-різному в регіонах.

«Кожен регіон 20 серпня буде самостійно приймати рішення, почати навчальний рік очно або дистанційно, виходячи з ситуації і рекомендацій державних санітарних лікарів… Я дуже сподіваюся на те, що ми мінімізуємо вимушене дистанційне спілкування і нормально, по-людськи відправимо своїх діточок в школу», – сказав він.

Втім, «нормальним», себто, традиційним, День знань в РФ цьогоріч не буде: лінійки скасують.

«Ми трошки в іншому форматі їх проведемо, але школярі прийдуть до шкіл, ми дуже сподіваємося, що вчителі прийдуть в школи, і почнеться освітній процес», – днями повідомив міністр освіти РФ Сергій Кравцов, однак не уточнив, про який саме формат йдеться.

Білорусь

У сусідній до нас країні навіть не піднімалося питання про зміну формату навчання через пандемію коронавірусу – Білорусь продовжує жити так, немов нічого особливого не відбувається. Міністр освіти Білорусі Ігор Карпенко радісно повідомив, що більше 3 тис. шкіл країни відчинять двері 1 вересня.

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«Сьогодні ми проводимо моніторинг готовності закладів освіти до нового навчального року. Незважаючи на те, що у дітей зараз канікули, для педагогічної спільноти це гаряча пора. У нас в країні 3020 шкіл. Більшість з них до кінця серпня повинні отримати паспорти готовності, щоб 1 вересень відчинити свої двері. Виняток становитимуть лише ті школи, де ведеться капітальний ремонт», – розповів Карпенко.

Наталія Сокирчук, «Главком