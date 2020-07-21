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    Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру

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    Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру

    Спеціальну сесію проведуть 31 жовтня

    Для вступників в магістратуру проведуть третю вступну сесію 31 жовтня.

    Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

    «Для вступників у магістратуру, які не змогли з тих чи інших причин скласти чи бажають перескласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, 31 жовтня проведуть спеціальну третю сесію», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що як і минулого року, результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати для вступу лише на контракт. Третя сесія – платна, вартість окремо визначатиме Український центр оцінювання якості освіти.

    Реєстрація на третю сесію триватиме з 14 до 25 вересня, а сам іспит відбудеться 31 жовтня. Пункти проведення ЄВІ створять у 9 містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.

    Реєстрація на третю сесію ЄВІ відбуватиметься за таким самим алгоритмом, що і на основну сесію. Важливо, що перед цим вступникам обов’язково необхідно уточнити, чи передбачені Правилами прийому обраного закладу вищої освіти додаткові строки прийому заяв, конкурсного відбору та зарахування в магістратуру.

    17 липня в Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020

    Раніше стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

    Також нагадаємо, що Міносвіти проведе держатестацію наукової діяльності вишів у серпні.

    Крім того, цьогоріч у МОЗ знизили прохідний бал для студентів-медиків

    ЗНО-2020 Міністерство освіти і науки освіта студенти навчання реєстрація
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