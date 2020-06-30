ЗНО з української мови і літератури: 1 липня опублікують правильні відповіді на завдання тесту



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Відбулось ЗНО з української мови та літератури

Додаткова сесія ЗНО у 2020 році відбудеться з 23 липня до 11 серпня

Сьогодні, 30 червня, відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, результати якого зараховуватимуться як вступний іспит для бажаючих вступати до закладів вищої освіти, а також за бажанням учасника, як державна підсумкова атестація навчального курсу з української мови.

З метою інформування учасників зовнішнього незалежного оцінювання у середу, 01 липня, будуть опубліковані правильні відповіді на завдання тесту. (Розділ відповіді на тести ЗНО).Про це повідомляє Освіта.

Максимальна кількість тестових балів за виконання частини тесту «Українська мова» дорівнює 68 тестовим балам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, дорівнює 104 балам.

Установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів ЗНО з української мови і літератури відбудеться за підсумками засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО не пізніше 24 липня. Цього ж дня будуть опубліковані таблиця відповідності тестових балів оцінкам за шкалою від 1 до12 балів з української мови та таблиця переведення тестових балів з української мови і літератури у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 25 липня.

Після цього школи отримають результати державної підсумкової атестації випускників, які виявили бажання проходити державну підсумкову атестацію з української мови.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів будуть передані до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Учасники тестування, які не змогли взяти участь в зовнішньому оцінюванні через об'єктивні причини, можуть до 06 липня подати до регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про участь у додатковій сесії ЗНО.

Додаткова сесія ЗНО у 2020 році відбудеться з 23 липня до 11 серпня.

Нагадаємо, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила, що через складну епідеміологічну ситуацію в Україні останнім часом в Українському центрі оцінювання якості освіти планують зменшити поріг складання ЗНО. Відповідне рішення приймуть до того, як випускники отримають свої бали.