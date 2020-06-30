Через карантин цьогоріч буде знижено поріг складання ЗНО



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Цьогоріч ЗНО проходить в умовах карантину Фото: nedelya.info

Поріг складання ЗНО може бути меншим за 21 бал

Через складну епідситацію в Україні останнім часом в УЦОЯО планують зменшити поріг складання ЗНО. Відповідне рішення приймуть до того, як випускники отримають свої бали, повідомляє заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, пише «РБК Україна».

«Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року - нижче ніж 21», — зазначила Вакуленко.

За її словами, поріг цього року на пробному становив 19 балів.

«Якщо минулого року учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то цього року зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно навчатись. Ми це усвідомлюємо», - заявила Вакуленко.

Вона також зазначила, що кількість випускників може бути меншою, якщо вони самі передумають вступати після школи.

Як відомо, сьогодні 30 червня основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року продовжиться обов'язковим для усіх учасників тестуванням з української мови і літератури. Для участі у тестуванні було зареєстровано майже 370 тисяч учасників.

Раніше були опубліковані відповіді на тест з математики.

Зазначимо, що з наступного року підсумкова атестація з математики обов'язкова.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася 25 червня. За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. 25 червня абітурієнти складали тест з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.