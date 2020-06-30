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    Суспільство

    Рада скоротила термін розгляду законопроєкту про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО

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    Законопроєкт дає можливість випускникам з окупованих Донецької і Луганської областей проходити навчання в українських вузах на безкоштовній основі, через державне замовлення у межах квот. - Рада скоротила термін розгляду законопроєкту про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО
    Законопроєкт дає можливість випускникам з окупованих Донецької і Луганської областей проходити навчання в українських вузах на безкоштовній основі, через державне замовлення у межах квот.

    Законопроєкт зможуть розглянути в сесійній залі після отримання рішення профільного комітету

    Верховна Рада включила до порядку денного законопроєкт президента Володимира Зеленського, що дозволить учням з тимчасово окупованих територій (ТОТ) вступати в усі виші без проходження зовнішнього незалежного тестування. Про йшлося під час засідання парламенту.

    Нардепи скоротили терміни подачі альтернативних законопроєктів вдвічі.

    За скорочення строків проголосували 313 парламентаріїв.

    Законопроект №3734 «Про внесення змін до закону «Про вищу освіту» про особливості вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» зможуть розглянути в сесійній залі після отримання рішення профільного комітету.

    Цей документ дає можливість випускникам з окупованих Донецької і Луганської областей проходити навчання в українських вузах на безкоштовній основі, через державне замовлення у межах квот.

    Як повідомлялося, 24 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО.

    Нагадаємо, в Офісі глави держави 22 червня поінформували, що президент Володимир Зеленський ініціює спрощення вступу у вищі навчальні заклади випускників шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

    Зокрема, президент виступає за те, щоб діти з цих територій мали змогу вступати до вишів України без складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та мати можливість вступити до всіх вишів України, а не в обмежений перелік, як це відбувається зараз.

    22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

    Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

    Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.

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