Рада скоротила термін розгляду законопроєкту про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО



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Законопроєкт дає можливість випускникам з окупованих Донецької і Луганської областей проходити навчання в українських вузах на безкоштовній основі, через державне замовлення у межах квот.

Законопроєкт зможуть розглянути в сесійній залі після отримання рішення профільного комітету

Верховна Рада включила до порядку денного законопроєкт президента Володимира Зеленського, що дозволить учням з тимчасово окупованих територій (ТОТ) вступати в усі виші без проходження зовнішнього незалежного тестування. Про йшлося під час засідання парламенту.

Нардепи скоротили терміни подачі альтернативних законопроєктів вдвічі.

За скорочення строків проголосували 313 парламентаріїв.

Законопроект №3734 «Про внесення змін до закону «Про вищу освіту» про особливості вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» зможуть розглянути в сесійній залі після отримання рішення профільного комітету.

Цей документ дає можливість випускникам з окупованих Донецької і Луганської областей проходити навчання в українських вузах на безкоштовній основі, через державне замовлення у межах квот.

Як повідомлялося, 24 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО.

Нагадаємо, в Офісі глави держави 22 червня поінформували, що президент Володимир Зеленський ініціює спрощення вступу у вищі навчальні заклади випускників шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Зокрема, президент виступає за те, щоб діти з цих територій мали змогу вступати до вишів України без складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та мати можливість вступити до всіх вишів України, а не в обмежений перелік, як це відбувається зараз.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.