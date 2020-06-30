Сьогодні – ЗНО з української мови та літератури: поради учасникам тестування



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Для участі у тестуванні зареєстровано майже 370 тисяч учасників

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50

У вівторок, 30 червня основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року продовжиться обов'язковим для усіх учасників тестуванням з української мови і літератури.

Для участі у тестуванні зареєстровано майже 370 тисяч учасників. Проведення тесту розпочнеться об 11:00, вхід до пунктів тестування триватиме до 10:50.

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50. У запрошенні-перепустці кожного учасника зазначено проміжок часу, протягом якого йому рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.

Учасникам ЗНО необхідно обов'язково роздрукувати запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці учасника. Також для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті.

Окрім того, учасникам рекомендовано взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури складається із завдань трьох форм. Загальна кількість завдань тесту – 58, на їх виконання учасникам буде відведено 180 хвилин.

Раніше були опубліковані відповіді на тест з математики.

Зазначимо, що з наступного року підсумкова атестація з математики обов'язкова.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася 25 червня. За даними Міністерства освіти і науки, на основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. 25 червня абітурієнти складали тест з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.