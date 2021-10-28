«Золота дитина». Юлія Тимошенко зустрілася з 16-річним Миколою (фото)

Школяр із Чернігова мріє перетворити Україну на провідну інноваційну державу

Нещодавно українські школярі здобули на міжнародному конкурсі юних винахідників 18 медалей і дві спеціальні нагороди. Українські молоді вчені здобули 13 золотих медалей, 5 срібних та 2 спеціальні нагороди. Один із володарів «золота» - 16-річний Микола Акулов, учень Чернігівського ліцею № 32. Під час робочої поїздки на Чернігівщину лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зустрілась з винахідником та поділилась враженнями у соцмережах.

«Знайомтесь. Микола Акулов. 16 років. Чернігівський школяр. Наш український вундеркінд. Володар золотої відзнаки виставки INOVA 2021 – одного з найпрестижніших інноваційних шоу у світі, звідки наша національна команда привезла цьогоріч 18 нагород», - написала Тимошенко.

Вона каже, що Микола мріє перетворити Україну на провідну інноваційну державу.

«Золоті у нас діти. Наше сьогодення і наше майбутнє. Щоразу, коли спілкуюсь із таким дітьми, розумію – ми маємо зробити все можливе і навіть неможливе, аби дати нашим геніям змогу реалізувати свої таланти тут, на Батьківщині, а не шукати кращої долі по світах. Для цього держава має почати інвестувати у найголовнішу царину – освіту нашої молоді!», – наголошує Тимошенко.

Фото: Міносвіти

Нагадаємо, українські школярі, учні Малої академії наук, отримали 20 нагород міжнародного інноваційного шоу INOVA 2021. Захід проходив з 12 по 17 жовтня у Загребі (Хорватія). У складі 18 українських школярів команда МАН виборола 12 золотих медалей, 6 срібних і 2 спецнагороди.

Фото: Міносвіти

Це було вперше, коли Всесвітня асоціація інтелектуальної власності та винаходів визнала МАН України найкращою міжнародною делегацією.