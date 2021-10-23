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    У Зеленського та його партії падає підтримка. Соціолог пояснив, куди йде їхній виборець

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    Політичні рейтинги нещодавнього соратника Зеленського Дмитра Разумкова помітно зросли - У Зеленського та його партії падає підтримка. Соціолог пояснив, куди йде їхній виборець
    Політичні рейтинги нещодавнього соратника Зеленського Дмитра Разумкова помітно зросли
    фото: пресслужба партії «Слуга народу»

    Рейтинги опозиційних політиків зростають повільніше, ніж втрачає популярність Зеленський

    Рівень суспільної підтримки президента України Володимира Зеленського та його політичної сили знижується, але колишні симпатики чинної влади не поспішають визначатися на користь інших політичних сил. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС Антон Грушевський.

    За словами Грушевського, опозиційні політики не набирають підтримку електорату так швидко, як її втрачає влада. «Бачимо, що владою розчаровуються, але в опозиції не вбачають нікого, хто гідно замінив би цю владу», – пояснює соціолог.

    Щодо політичних рейтингів нещодавно звільненого з посади спікера Ради Дмитра Разумкова, кількість його прихильників у порівнянні із показниками травня помітно зросла – з 3 до 7%.

    «Це дуже відчутний приріст. Питання у стійкості цього ефекту. Останнім часом у зв’язку із можливою, а пізніше і реальною відставкою Разумкова з посади спікера, медійна увага була прикута до його персони», – вважає Антон Грушевський.

    Соціолог додав, що подальша динаміка рейтингу Разумкова значною мірою залежатиме від того, чи знайде він власну політичну нішу.

    «Нині є інші лідери, які більш чітко артикулюють певні теми для цільових аудиторій. Юлія Тимошенко багато говорить про комунальні тарифи, ринок землі, газ, допомогу населенню. Теми Юрія Бойка – це мир з Росією, відновлення економіки тощо. Петро Порошенко зараз уособлює патріотичність, говорить про війну з РФ, про інтеграцію з Європою. Люди розуміють чіткі меседжі», – підсумував Антон Грушевський.

    Згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.

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    Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко Юрій Бойко рейтинг партії українці Володимир Зеленський партія Слуга народу влада Дмитро Разумков
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    У Зеленського та його партії падає підтримка. Соціолог пояснив, куди йде їхній виборець