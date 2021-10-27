Коронавірусний апокаліпсис. Тимошенко назвала два важливі кроки для подолання пандемії

Тимошенко вважає, що в Україні мають функціонувати мобільні бригади, які допомагатимуть хворим на коронавірус

Лідерка «Батьківщини» пропонує створити багатоканальну телефонну лінію

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що влада недостатньо докладає зусиль і не належним чином організовує боротьбу з пандемією. Тож парламентарка озвучила два важливі кроки для подолання пандемії.

Насамперед Тимошенко пропонує створити багатоканальну телефонну лінію, яка б давала відповіді на усі питання, що стосуються Covid-19.

«Треба на самий високий рівень піднімати організацію країни для захисту людей від Covid-19. Також треба негайно відкрити багатоканальну телефонну лінію, де кожен українець буде знати, якщо він захворів і має перші симптоми, куди дзвонити і де точно 24 години і сім днів на тиждень піднімуть трубку», – заявила Тимошенко під час пресконференції.

Також Тимошенко зазначила: після того, як мобільна гаряча лінія функціонуватиме, потрібно щоб у країні існували мобільні групи, які можуть мати в своєму складі і медичних сестер, і парамедиків, навіть студентів медичних вузів.

«Тобто люди, які готові мобільною бригадою на маленькій машині виїхати до хворого. А не примушувати хвору людину через все місто їхати здавати тести й аналізи. Їхати туди, де люди ще не хворі. Мобільна група має забезпечити усе, щоб людина хвора зі своєї оселі не виходила, але отримала допомогу», – заявила Тимошенко під час пресконференції.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 жовтня, в Україні зафіксовано майже 22,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399).

Також нардеп Радуцький озвучив план влади при найгіршому сценарії пандемії.

Нагадаємо, нині Херсонщина перебуває на межі коронавірусного колапсу.

Як стало відомо, до червоного рівня епідемічної небезпеки буде переведено ще п'ять областей України.