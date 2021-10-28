Тимошенко скупилася в бабусь на трасі (відео)

Лідерка «Батьківщини» вирішила купити фруктів онукам дорогою до Чернігова

Під час ділової поїздки у Чернігів лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко спинилася на трасі біля бабусь, які продавали яблука. Тимошенко поспілкувалася з продавчинями та вирішила купити яблук своїм онукам, яких у парламент арки троє. Жінки радо вітали лідерку «Батьківщини» і з радістю розповіли про кожен сорт яблук, які продавали та пригостили її. «Ми дуже раді, що ви заїхали до нас», – сказала одна із бабусь.

Раніше, Юлія Тимошенко разом з родиною відвідала Київський національний академічний театр оперети. Разом із донькою та онучкою лідерка «Батьківщини» прийшла подивитися бродвейський мюзикл «Сімейка Аддамсів».

Нагадаємо, подорожуючи разом із дружиною автомобільним транспортом до Канева, колишній президент України Петро Порошенко зупинився на трасі, де селяни продавали продукцію власного виробництва, щоб поспілкуватися із людьми та придбати фрукти й овочі.