Сьогодні – Трійця: традиції, прикмети та найсуворіші заборони

Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя

12 червня християни східного обряду відзначають Зелену неділю або П’ятидесятницю

Сьогодні, у неділю, 12 червня, православні християни відзначають Трійцю. Вважається одним із найважливіших свят після Великодня. Інша назва Трійці – Зелена неділя, адже в цей день прикрашають домівки травами-оберегами.

У мирний час, оскільки Трійця входить до списку державних свят, понеділок, 13 червня, став би вихідним, однак цьогоріч у зв’язку із впровадженням воєнного стану цю норму скасували.

Значення свята Трійці

Свято Трійці не має своєї постійної дати та залежить від дати святкування Воскресіння Христового. Традиційно Трійцю відзначають на 50 день після Великодня, і це дало другу назву святу – П'ятдесятниця. Трійця входить в число найважливіших церковних свят.

Традиції свята

На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок.

Будинки прикрашають зеленими травами та гілками дерев. Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя.

Вважається, що трави та зелень захистять житло від нечисті й негараздів. А лікарські рослини зібрані в цей день, мають особливу силу для зцілення хворих.

Що категорично не можна робити на Трійцю

Не можна займатися прибиранням будинку і працювати – це вважається великим гріхом;

Не можна стригтися і займатися косметичними процедурами;

Не можна плести, в'язати та вишивати;

Категорично не можна займатися роботою на землі (копати, висаджувати рослини, косити траву, обрізати або рубати дерева) – вважається, що потривожити землю в день її іменин принесе біду і негаразди;

Не можна купатися в річках і озерах – за стародавніми повір'ями, в цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно;

На Трійцю не святкують весілля – це погана прикмета. Але на Троїцькі гуляння можна свататися;

Не можна гуляти поодинці в лісі або полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому;

У святковий день не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити. Не можна сваритися, висловлювати претензії, провокувати конфлікти;

Не можна заздрити та ображатися.

Прикмети свята Трійці