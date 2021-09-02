Створено 450 тисяч Covid-сертифікатів: які проблеми найчастіше виникають у «Дії»

У Мінцифри розповіли, що робити, якщо за кордоном не визнають сертифікат

Українці згенерували сертифікати майже 450 тис. разів

Станом на 1 вересня Covid-сертифікати в застосунку «Дія» успішно згенерували майже 450 тис. разів. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

«Ковідні сертифікати в застосунку Дія успішно згенерували майже 450 тис. разів (станом на 1 вересня 2021 року)», – повідомили в Мінцифрі.

Як зазначили у відомстві, через застосунок згенерувати підпис і запросити сертифікати можуть всі, хто отримав дві дози вакцини і має ID-паспорт і/або біометричний закордонний паспорт.

Наявність таких паспортів свідчить про те, що інформація про особу є в демографічному реєстрі, отже, є можливість створити електронний підпис на основі технології фото ID, коли біометрія особи перевіриться з біометрією на фото в реєстрі, пояснюють у Мінцифрі.

Для генерації ковідного сертифіката потрібен саме юридичний підпис за законом, тому що це медичний документ.

І «Дія.Підпис» – це єдина можливість отримати законний юридичний електронний підпис онлайн, без відвідування держорганів, зазначили в відомстві.

У міністерстві повідомили також, що наразі працюють над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі «Дія», використовуючи інші види електронного підпису.

Також розповіли, які проблеми із завантаженням сертифікатів найчастіше виникають в українців.

«Дві найчастіші проблеми: або лікар не вносить дані в ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я), або вносить з помилкою. Стежте за новинами на ресурсах Мінцифри, незабаром ми повідомимо про системне вирішення таких ситуацій, щоб спростити життя українців», – розповіли у відомстві.

За інформацією відомства, якщо у країнах ЄС не приймали українські Covid-сертифікати, міністерство відпрацьовує їх в режимі онлайн на рівні техпідтримки «Дії».

Covid-сертифікат – це документ у мобільному додатку «Дія», що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти Covid у додатку «Дія» відповідають європейським.