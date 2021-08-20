Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії»

Міністр Федоров пояснив, що потрібно надіслати запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат

Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани

Європейський Союз визнав українські Covid-сертифікати. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як отримати документ через портал «Дія». Про це заявив міністр Михайло Федоров на пресконференції.

Міністр розповів, як отримати Covid-сертифікат в «Дії»:

встановити додаток «Дія»;

перейти в розділ «Послуги», бо на відміну від паспортів та водійських прав, Covid-сертифікати – це послуга.

Він пояснив, що потрібно надіслати запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Бо це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит та електронний підпис.

«Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани. Ви можете згенерувати підпис в «Дії». Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає декілька секунд і ви отримуєте підпис», – розповів Федоров.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно визнав відповідність українських Covid-сертифікатів у застосунку «Дія» європейським.

Як раніше повідомлялося, ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).