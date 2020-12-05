Що робити, якщо лікар призначив антибіотики: Комаровський дав поради хворим на Covid-19

Мінімум 70% призначень антибіотиків неправильні, зазначив Комаровський

Запалення легенів у разі коронавірусу викликано вірусом і антибіотики не потрібні. Але що робити, якщо їх призначив лікар?

Про це розповів відомий педіатр Євген Комаровський.

Інколи хворим на Covid–19 призначають сильні препарати і вони не можуть вирішити, чи приймати їх, чи ні.

«Якщо ви хочете, щоб я за вас вирішував, то це говорить, що ви нічого не знаєте і не готові брати за себе відповідальність», – сказав Комаровський.

Він порекомендував у такому випадку шукати іншого лікаря або довго і старанно вчіться самому.

«Дуже мало станів, коли антибіотик потрібно призначити терміново, коли кожна хвилина дорога. Але у більшості ситуацій можна поспостерігати і зробити правильне рішення», – розповів він.

Комаровський підкреслив, що ані він, ані хто інший не може взяти на себе відповідальність за пацієнта, який вагається приймати антибіотики.

«Якщо вас ця ситуація влаштовує, мовчки ковтайте все, що вам призначили. Якщо лікар вам призначив антибіотики і ви сумніваєтеся, ніхто за вас не вирішить», – заявив він.

За його словами, мінімум 70% призначень антибіотиків неправильні.

«Це питання повинні вирішити на рівні академії медичних наук», – вважає Комаровський.