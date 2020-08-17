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    Covid-19 в Україні: за добу 1464 нових хворих

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    Covid-19 в Україні: за добу 1464 нових хворих

    В Україні вже більше 92 тисяч інфікованих коронавірусом

    В Україні за минулу добу, 16 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей. Також відомо, що 342 пацієнти одужали вчора, а 21 — помер від ускладнень. Днем раніше в Україні було виявлено 1 637 нових випадків коронавірусу.

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Так, з 92 820 хворих на Covid-19 в Україні за останню добу виявили 1 464 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

    Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 089 людей, з них 21 - за останню добу.

    Одужали від хвороби вже 48 164 людини, за добу - 342.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      91356
    • Одужали
      47822
    • Хворіють
      41466
    • Померли
      2068

    Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні було зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це також на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).

    Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус. 

    хвороби
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