Covid-19 в Україні: за добу 1464 нових хворих



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В Україні вже більше 92 тисяч інфікованих коронавірусом

В Україні за минулу добу, 16 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей. Також відомо, що 342 пацієнти одужали вчора, а 21 — помер від ускладнень. Днем раніше в Україні було виявлено 1 637 нових випадків коронавірусу

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Так, з 92 820 хворих на Covid-19 в Україні за останню добу виявили 1 464 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 089 людей, з них 21 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 48 164 людини, за добу - 342.

Коронавірус в Україні

Всього 91356

Одужали 47822

Хворіють 41466

Померли 2068

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Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні було зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це також на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).

Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.