1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено одягати несвіжий одяг

1 червня відзначається День працівників водного господарства України та День працівників місцевої промисловості України. У церковному календарі – святого мученика Юстина філософа.

День працівників водного господарства України

Указом Президента України від 18 березня 2003 року № 226/2003 в Україні встановлено професійне свято – День працівників водного господарства, який відзначається щорічно в першу неділю червня. Водне господарство України тісно пов’язане з усіма галузями народного господарства і впливає на розвиток і розміщення продуктивних сил. Воно має вирішальне значення в забезпеченні необхідних соціальних і побутових умов життя населення. Важливою водогосподарською проблемою є захист територій, які знаходяться під загрозою паводків і підтоплення. У 2025 році День працівників водного господарства України припадає на 1 червня.

День працівників місцевої промисловості України

День працівників місцевої промисловості встановлено в Україні згідно з Указом Президента № 726/2002 від 20 серпня 2002 року і відзначається щорічно у першу неділю червня. Місцева промисловість в Україні як галузь була створена у 1934 році. Підприємства місцевої промисловості виробляють широкий асортимент продукції, яка нараховує більше 15 тисяч найменувань товарів господарського споживання та побутового призначення. У 2025 році День працівників місцевої промисловості України припадає на 1 червня.

Яке сьогодні релігійне свято

1 червня у церковному календарі – святого мученика Юстина філософа.

Святий мученик Христовий Юстин Філософ народився на Святій Землі, у межах Самарії, у граді, що спочатку називався Сихем, а пізніше названий був Неаполісом Флавія. Батька мав славного благородством, але елліна вірою, і сам того ж ідолопоклонницького блуду був, перш ніж просвітився світлом святої віри. Старанний з юности був у навчанні книжному й успіхи робив в еллінській премудрості, бо гострий розум мав.

Читайте також: Церковний календар на червень 2025 року

Що не можна робити цього дня

Не можна сидіти вдома, навіть якщо цього дня йде дощ.

Забороняється одягати несвіжий одяг – це може відвернути фінанси.

Не сумуйте і не піддавайтесь депресії, інакше все літо дощитиме.

Народні прикмети

Йде дощ – місяць буде посушливим;

сильна роса означає, що буде хороший урожай;

сильно пахнуть квіти і кукурікають півні – чекайте на опади;

вранці туманно – буде багато грибів восени;

прохолодно – ще 40 днів буде погана погода.

Пам’ятні події 1 червня

794 рік – король Карл Великий відмовляється підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам — на соборі франкських богословів, що проходив у Франкфурті-на-Майні, він утверджує свою незалежність від Візантії попри те, що це йде всупереч волі папи Адріана I;

1475 рік – османський флот під командою великого візира і капудана-паші Гедик Ахмеда починає облогу Кафи;

1494 рік – у казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі;

1533 рік – коронували Анну Болейн, нову королеву-консорт (у шлюбі з англійським королем Генріхом VIII);

1652 рік – починається битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського;

1958 рік – під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль стає прем'єр-міністром Франції;

1969 рік – у Канаді на радіо і телебаченні забороняють рекламу тютюнових виробів;

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис, Віра.