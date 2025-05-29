Церковний календар на червень 2025 року: коли святкуємо Трійцю, Різдво Івана Хрестителя та Петра і Павла

Релігійні свята у червні 2025 року

Які свята відзначають віряни у червні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у червні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли святкуємо Трійцю, Різдво Івана Хрестителя та Петра і Павла?

Головні церковні свята у червні 2025 року за новим календарем

8 червня – Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята);

– Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята); 24 червня – Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;

– Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя; 29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;

– святих верховних апостолів Петра і Павла; 30 червня – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів.

Перелік свят у церковному календарі на червень 2025 року: