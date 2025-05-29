Церковний календар на червень 2025 року: коли святкуємо Трійцю, Різдво Івана Хрестителя та Петра і Павла
Які свята відзначають віряни у червні 2025 року
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у червні 2025 року за новоюліанським календарем.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Коли святкуємо Трійцю, Різдво Івана Хрестителя та Петра і Павла?
Головні церковні свята у червні 2025 року за новим календарем
- 8 червня – Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята);
- 24 червня – Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;
- 29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;
- 30 червня – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів.
Перелік свят у церковному календарі на червень 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 червня
|
святого мученика Юстина Філософа та інших
|2 червня
|
святого Никифора, патріарха Царгородського
|
3 червня
|
святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним
|4 червня
|
святого Митрофана, патріарха Царгородського
|5 червня
|святого священномученика Доротея, єпископа Тирського
|
6 червня
|
святих преподобних Висаріона та Іларіона
|
7 червня
|
святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського
|
8 червня
|
Пресвятої Трійці (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята)
перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата
|9 червня
|
святого Кирила, архієпископа Олександрійського
|
10 червня
|
святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського
|
11 червня
|
святих апостолів Вартоломея і Варнави
|
12 червня
|
святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського
|13 червня
|святих мучеників Акилини і Трифілія
|14 червня
|пророка Єлисея
|
15 червня
|
святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського
|
16 червня
|
святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа
|17 червня
|святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія
|18 червня
|святого мученика Леонті
|19 червня
|святого апостола Юди, брата Господнього
|
20 червня
|
святого священномученика Методія, єпископа Патарського
|21 червня
|святого мученика Юліяна Тарсійського
|
22 червня
|
святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
|23 червня
|святої мучениці Агрипини
|
24 червня
|
Різдво святого Івана Хрестителя
|25 червня
|святої преподобної мучениці Февронії
|26 червня
|святого преподобного Давида Солунського
|
27 червня
|
блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря
|28 червня
|перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана
|
29 червня
|
Святих верховних апостолів Петра і Павла
|
30 червня
|
Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів
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