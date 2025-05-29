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Церковний календар на червень 2025 року: коли святкуємо Трійцю, Різдво Івана Хрестителя та Петра і Павла

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Церковний календар на червень 2025 року: коли святкуємо Трійцю, Різдво Івана Хрестителя та Петра і Павла
Релігійні свята у червні 2025 року

Які свята відзначають віряни у червні 2025 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у червні 2025 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ/УПЦ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли святкуємо Трійцю, Різдво Івана Хрестителя та Петра і Павла?

Головні церковні свята у червні 2025 року за новим календарем

  •   8 червня – Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята);
  • 24 червня – Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя;
  • 29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;
  • 30 червня – Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів.

Перелік свят у церковному календарі на червень 2025 року:

Дата

Православне свято

1 червня

святого мученика Юстина Філософа та інших
2 червня

святого Никифора, патріарха Царгородського

3 червня

святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним
4 червня

святого Митрофана, патріарха Царгородського
5 червня святого священномученика Доротея, єпископа Тирського

6 червня

святих преподобних Висаріона та Іларіона

7 червня

святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського

8 червня

Пресвятої Трійці (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята)

перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата
9 червня

святого Кирила, архієпископа Олександрійського

10 червня

святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського

11 червня

святих апостолів Вартоломея і Варнави

12 червня

святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського
13 червня святих мучеників Акилини і Трифілія
14 червня пророка Єлисея

15 червня

святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського

16 червня

святих Отців І-го Вселенського Собору; святого Тихона єпископа
17 червня святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла; преподобного Іпатія
18 червня святого мученика Леонті
19 червня святого апостола Юди, брата Господнього

20 червня

святого священномученика Методія, єпископа Патарського
21 червня святого мученика Юліяна Тарсійського

22 червня

святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
23 червня святої мучениці Агрипини

24 червня

Різдво святого Івана Хрестителя
25 червня святої преподобної мучениці Февронії
26 червня святого преподобного Давида Солунського

27 червня

блаженного священномученика Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; преподобного Самсона лікаря
28 червня перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана

29 червня

Святих верховних апостолів Петра і Павла

30 червня

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів

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Теги: свята календар Українська православна церква православна церква релігія

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