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Календар рибалки на червень 2025 року: дні найкращого кльову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар рибалки на червень 2025 року: дні найкращого кльову
Кращі дні для рибалки у червні 2025 року: коли і на що ловити, щоб повернутися додому з трофеями
фото: freepik.com

Детальний календар із порадами та застереженнями для рибалок у червні 2025

Червень – час теплої води, активного клювання та справжнього рибальського драйву. Саме зараз відкривається сезон для мирної риби, а у хижака – апетит на максимумі. У цьому календарі на червень 2025 ви знайдете сприятливі дні для риболовлі, підказки по клюванню, принади й актуальні заборони.

Календар рибалки на червень 2025

Для справжніх шанувальників риболовлі незамінним супутником стає календар рибалки на червень 2025 року. Цей практичний гід поєднує в собі астрономічні дані про фази Місяця, дні найкращого клювання та сезонні особливості поведінки риби в українських водоймах. Завдяки точному аналізу природних ритмів, поради щодо принади та локацій, червень стане не лише плідним, а й по-справжньому захопливим періодом для риболовлі.

Календар рибалки на червень 2025
Календар рибалки на червень 2025
інфографіка: glavcom.ua


Дні червня 2025 року за активністю кльову:

Найкраще клювання: 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 26, 27, 28 червня.

В ці дні риба найактивніша – варто планувати тривалі риболовлі.

Добре клювання: 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 29, 30 червня.

Активність риби середня – рибалка буде вдалою за правильної снасті та локації.

Слабке клювання: 6, 18, 21, 22, 23, 24 червня.

Риба поводиться стримано – не виключено, що доведеться докласти більше зусиль.

Погане клювання: 11 (Повня), 25 (Молодик) червня.

В ці дні риба зазвичай менш активна – варто відпочити або зайнятися підготовкою снастей.

Фази Місяця в червні 2025 року:

  • 3 червня – Перша чверть.
  • 11 червня – Повня.
  • 18 червня – Остання чверть.
  • 25 червня – Молодик.

Яку рибу варто ловити в червні і які принади обрати

Щука

Активна в прибережній зоні, особливо вранці і ввечері.

Найкраще ловити на спінінг з приманками – воблерами, блешнями, силіконовими приманками.

Окунь

Любить теплу воду, активний по всьому місяцю.

Ефективні дрібні воблери, твістери, балансири.

Короп

Часто ловиться на фідер або донку.

Кращі наживки – кукурудза, хробаки, тісто.

Судак

Ловиться ближче до глибоких ям.

Відмінно працюють джиги, твістери, живець.

Лящ

Активний в тихих, затоплених місцях.

Вдається ловити на фідер, з наживками – опариш, мотиль.

Корисні поради для червневої рибалки:

Вранці і ввечері – найкращий час для активного кльову.

Вибирайте місця з водною рослинністю та затоками – тут ховається багато риби.

Не забувайте про легкі снасті для лову окуня та щуки.

Обов’язково враховуйте погоду: риба активно клює за стабільного атмосферного тиску.

Найкращі місця для риболовлі в Україні у червні 2025

Топ-5 водойм для лову хижака:

  1. Кременчуцьке водосховище – активна щука, окунь, судак (ранній ранок або вечір).
  2. Канівське водосховище – судак добре реагує на джиг, окунь бере на воблери.
  3. Дністровське водосховище – відмінні умови для лову щуки та жереха.
  4. Південний Буг (Вінниччина, Миколаївщина) – головень, щука, окунь на спінінг.
  5. Річка Тиса (Закарпаття) – головень і форель особливо активні в чистій прохолодній воді.

Топ-5 водойм для лову мирної риби:

  1. Десна (Чернігівщина) – лящ, плітка, краснопірка, добре клюють на фідер і поплавок.
  2. Річка Ворскла (Полтавська обл.) – карась, лин, плітка – активні на тісто та черв’яка.
  3. Озеро Задорожнє (Львівська обл.) – стабільний кльов карпа, білого амура.
  4. Дніпро (Київщина, Черкащина) – лящ, карась, короп – добрі результати на фідер.
  5. Річка Стрий (Львівщина) – плотва, окунь, йорж – добре працюють класичні наживки.

Нерестова заборона на вилов риби в Україні (червень 2025)

З 1 квітня 2025 року в Україні діє весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Вона триватиме до кінця червня, однак точні терміни можуть варіюватися залежно від типу водойми та регіону.

Тривалість заборони за типами водойм:

Річки та їх притоки

Загальна заборона на всіх річках та їх кореневих водах – з 1 квітня до 20 травня, у придаткових водах – з 1 квітня до 30 червня.

Спеціальні обмеження:

  • Київське та Канівське водосховища – з 1 квітня до 10 червня.
  • р. Дністер з усіма притоками – з 1 квітня до 10 червня.
  • р. Дніпро від місця впадання у Дніпровський лиман до забороненого простору колишньої Каховської ГЕС – з 10 квітня до 15 червня.
  • р. Південний Буг від впадання у Бузький лиман до с. Голоскове – з 5 квітня до 25 травня.
  • р. Інгул від гирла до північної межі с. Розанівка – з 1 квітня до 30 червня.
  • р. Дунай – заборона діє 45 діб на придатковій системі української ділянки ріки, на 60 діб – включаючи озеро Сасик.

Лимани

  • Дніпровський, Бузький і Березанський лиман – з 5 квітня до 5 червня.
  • Тилігульський, Григоріївський (Малий Аджаликський), Дофінівський (Великий Аджаликський), Шаболатський (Будацький), Сухий і Тузловські – з 1 травня до 15 червня.
  • Хаджибейський – з 15 квітня до 15 червня.
  • Дністровський з прилеглими плавнями – з 15 квітня до 31 липня.
  • Дніпровський по всій акваторії – з 5 квітня до 5 червня, а на ділянці від нижньої межі Дніпровсько-Хуторського лабазу – у півторакілометровій прибережній зоні, включаючи придаткову систему – до 15 червня.

Водосховища та озера

  • Кучурганське водосховище та всі придністровські озера – з 15 квітня до 15 червня.
  • Всі водосховища, а також озера Волинської і Рівненської областей – з 1 квітня до 10 червня.

Інші водойми

  • У всіх інших водоймах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, не вказаних вище – з 1 квітня до 30 червня.
  • У всіх внутрішніх водоймах Автономної Республіки Крим – з 1 квітня до 31 травня.

Рекомендації

Перевіряйте місцеві обмеження: Точні терміни та зони заборони можуть варіюватися залежно від регіону. Рекомендується звертатися до місцевих управлінь Держрибагентства або рибоохоронних патрулів для отримання актуальної інформації.

Дотримуйтеся правил: Порушення нерестової заборони може призвести до штрафів та інших санкцій. Зокрема, за незаконний вилов риби передбачено штрафи.

Штрафи за порушення правил риболовлі

У травні триває активний період нересту багатьох видів риби. Заборона добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах під час нересту зазвичай триває з 1 квітня по 30 червня, однак тривалість цього періоду може відрізнятися, залежно від регіону.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Ці заходи мають на меті захист водних біоресурсів та підтримання екологічного балансу у водоймах. Тому важливо, щоб рибалки-аматори були в курсі чинних правил і дотримувалися їх, щоб уникнути правових наслідків і сприяти збереженню природи.

Завжди пам'ятайте про важливість збереження рибних ресурсів для майбутніх поколінь рибалок. Дотримання встановлених обмежень сприяє відновленню популяцій риби та збереженню екосистеми водойм.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Зверніть увагу: через воєнний стан в окремих областях можуть бути встановлені обмеження на відвідування водойм. Тому важливо регулярно перевіряти офіційні повідомлення від місцевих органів влади щодо актуальних дозволів і заборон на доступ до водних об'єктів у вашій місцевості.

Теги: рибальство Місяць календар

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