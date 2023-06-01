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1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня святкують Міжнародний день батьків і День захисту дітей

Для залучення фінансів сьогодні рекомендується одягнути новий одяг

У четвер 1 червня відзначається День захисту дітей, Всесвітній день батьків та Всесвітній день молока. Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Углицького.

День захисту дітей

1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Свято встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двом світовим війнам.

До того ж, у багатьох дітей батьки загинули і вони залишилися наодинці з труднощами: в боротьбі за життя вони нерідко вчиняли злочини і потрапляли до в'язниці, тоді як суспільство потребувало кваліфікованих робітників.

В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року.

Всесвітній день батьків

1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

В один день з Днем захисту дітей відзначається Всесвітній день батьків: обидва свята націлені на популяризацію гармонійних сімейних відносин і максимальної допомоги один одному в розвитку і процвітанні.

В системі міжнародних днів ООН дане свято засноване в 2012 році.

Всесвітній день молока

1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Pixabay

Цей день встановлений Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй для визнання важливості молока як глобальної їжі. Це свято щорічно проходить 1 червня, починаючи з 2001– го.

Молоко – один з найпопулярніших продуктів: його вживають як в чистому, так і в обробленому вигляді, а також додають у величезну кількість інших продуктів – від шоколадних батончиків до ковбаси. Тому так важливо популяризувати уважне ставлення до якості молочної продукції.

Яке сьогодні церковне свято

1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Православна церква 1 червня вшановує пам'ять преподобного Івана Углицького. У народі день називають Іван Довгий.

За традицією 1 червня печуть пироги і роздають їх.

Ще до першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили в цей день огірки.

Народні прикмети

  • Якщо в цей день іде дощ, то весь місяць буде сухим.
  • Квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають – до опадів.
  • У цей день сильна роса – буде хороший урожай.
  • Якщо вранці виникає туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити

  • Якщо в перший день літа піде дощ, потрібно обов'язково під ним прогулятися. Тоді попереду вас чекають три вдалих місяці.
  • Не варто одягати несвіжий одяг. Якщо є можливість, купіть що-небудь нове. Це приверне до вас фінанси. Якщо кошти не дозволяють, просто візьміть щось тільки що випране. Тоді вас чекає стабільність.
  • Не можна в цей день сумувати і піддаватися депресії, інакше всі три місяці літа будуть лити дощі.
  • 1 червня не можна зрізати квіти і підрізати дерева.

Іменини

День ангела 1 червня святкують Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій.

Теги: церква православна церква традиції свято

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