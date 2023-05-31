Не лише УПЦ МП. У Києві діє п’ять релігійних організацій з центром у Росії (список)
УПЦ МП – не єдина, але найбільша, зареєстрована релігійна організація в Києві з російським корінням
У Києві більшість храмів належать УПЦ МП. Офіційна статистика переходів невтішна – парафії не виходять з Московської та не долучаються до Української церкви. Про це «Главкому» розповіла голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.
«Мені здається, в маленькому місті чи селищі це зробити простіше, адже прихожанам там легше об’єднатись та відстоювати позицію», – зазначила депутатка.
До речі, УПЦ МП – не єдина зареєстрована церква в Києві з російським корінням.
У столиці діють Українська православна церква (МП) – 273 парафії, Російська істинно-православна церква – дві, Російська православна церква Закордоном – шість, Апостольська православна церква – дві, і Українська істинно-православна церква – одна парафія. Муха не впевнена, що вони ведуть активну діяльність, але вони є.
Нагадаємо, що нещодавно «Главком» повідомляв, скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ.
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