Нервує через журналістів. Адвокати розповіли, як митрополит Павло відбуває домашній арешт

«Біля будинку чергують оперативники і усіх гостей викликають до СБУ». Адвокати митрополита Павла заявили про тиск

Біля будинку владики Павла у Воронькові, де митрополит відбуває домашній арешт, постійно чергують оперативні працівники, перебувають в автотранспорті та фіксують усіх, хто до нього приходить. Потім людей, які відвідували владику Павла, викликають на допити. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив адвокат митрополита Павла Микита Чекман.

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«Я не можу наводити прикладів. Просто переповідаю вам інформацію від людей. Розумієте, він 30 років керує монастирем, у нього священники, є духовні чада, друзі, які цінують спілкування з ним і приїжджають до нього. А потім їх викликають до СБУ. Це тиск», – стверджує адвокат.

Адвокат Чекман зазначив, що у митрополита Павла є цукровий діабет.

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«Останнім часом його стан нормалізувався у порівнянні з крайніми двома-трьома місяцями. Але він знервований через те, що відбувається навколо Києво-Печерської лаври, зокрема і через постійну увагу журналістів. Зараз він систематично звертається до лікарів, вони до нього приїжджають. Слідчий надав дозвіл на медичне обстеження, владика робить аналізи», – додав він.

Адвокат митрополита повідомив, що до будинку, в якому зараз перебуває митрополит Павло, вже завезли необхідні меблі. Раніше він жалівся, що мешкав на території Києво-Печерської лаври і через це його будинок у Воронькові був майже повністю пустий.

Нагадаємо, що митрополиту Павлу інкримінують виправдання агресії РФ (1 ст. 436-2 Кримінального кодексу) та розпалювання міжрелігійної ворожнечі (ч.1. ст. 161 Кримінального кодексу). Проте адвокати священнослужителя заявляють, що неодноразово як у суді, так і у проповідях, відеозверненнях митрополит Павло повідомляв усім, що він засуджує агресію Російської Федерації.

Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор УПЦ засудив російську агресію проти України, але не розірвав зв’язків із Москвою. Так, принаймні, вважає очільник ПЦУ м: на його переконання, УПЦ залишилася у єдності із Російської православною церквою. Аналогічної думки і Київський окружний адміністративний суд. Він, як повідомляв «Главком», розглянув позов УПЦ МП до Мінкульту, яким церква оскаржувала наказ міністерства внести зміни до статуту і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Їй, мовляв, нема що змінювати, адже її зв'язок з РПЦ відсутній. Феміда визнала, що це не так.

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Додамо, що 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.