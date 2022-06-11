  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. 11 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
рус
    Суспільство

    11 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

    Бджоли активно летять до вуликів &ndash; скоро піде дощ - 11 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Бджоли активно летять до вуликів – скоро піде дощ
    фото з відкритих джерел

    Цього дня не варто вирушати в далекі поїздки

    Сьогодні, у суботу, 11 червня, триває 108 доба повномасштабної війни з РФ.

    Також відзначається:

    • Всесвітній день ляльок

    Дата на 2022 рік. Відзначають у другу суботу червня.

    • Міжнародний день нестримної пристрасті

    Яке релігійне свято

    Православна церква відзначає день пам'яті преподобної мучениці Феодосії Константинопольської.

    Народне свято Феодосія Колосяниця відзначається 11 червня (дата за старим стилем – 29 травня). В цей день віряни православної церкви вшановують пам'ять преподобної мучениці Феодосії Константинопольської, діви.

    Назву «Колосяниця» свято отримало за те, що з цього дня починає колоситися жито. Якщо це сталося, значить, прийшов термін для посіву гречки. Звідси ще одна назва дня – «Гречишниця».

    На Феодосії починає колоситися жито, з'являються перші боровики, яких називали колосовики. З Феодосії починали годувати худобу печеними соковитими і хлібними бубликами – щоб вона більше плодилась, а приплід був сильним і здоровим.

    Історія

    1_83

    Феодосія народилася в Константинополі в VIII столітті. Вона була єдиною дитиною в сім'ї. Довгі роки подружжя просило Бога послати їм немовля. Одного разу перед майбутньою матір'ю постала свята Анастасія і сказала, що молитви почуті. Вона витерла сльози з обличчя жінки і напророкувала їй швидку вагітність.

    У сім років Феодосія залишилася без батька. Мати віддала її в жіночий монастир святої мучениці Анастасії. Через 3 роки не стало й матері. Досягнувши повноліття, Феодосія віддала весь спадок монастирю, залишила лише частину грошей, золота та срібла. З них золотих справ майстер зробив три ікони, а іконописець три образи Христа, Богоматері і мучениці Анастасії.

    Коли правитель Лев Ісавр наказав знищити всі священні зображення, Феодосія однією з перших стала на їх захист. Зі своїми сестрами з монастиря вона зіштовхнула драбину з солдатом, який хотів зняти образ Спасителя, який висів понад 400 років над «мідними» воротами міста.

    За наказом розгніваного Лева інокинь стратили. Феодосію піддали жорстокому катуванню – протягом семи днів вона отримала 700 ударів палицею. На 8-й день стражники погнали її по місту, продовжуючи бити. Один із них пошкодував мученицю і сильно вдарив по голові, від чого Феодосія відразу ж померла.

    Народні прикмети на 11 червня:

    • Колоситься жито – багато грибів знайдеш.
    • Сухий туман під час цвітіння шкодить хлібові.
    • Коли жито зацвіло, не можна білити полотна.
    • Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.
    • Бджоли активно летять до вуликів – скоро піде дощ.
    • Багато павуків з'явилося – буде хороша погода.
    • Туман вранці по воді стелиться – до ясного сонячного дня.

    Що не можна робити 11 червня:

    • стрибати по землі – це може завдати «вагітній» землі шкоду;
    • сумувати – за повір'ям, від сьогоднішнього дня залежить майбутнє людини;
    • приймати важливі рішення;
    • починати нові справи;
    • вирушати в далекі поїздки;
    • свататися і одружуватися;
    • сваритися – є ризик, що сварка стане фатальною.

    У кого іменини 11 червня

    Іменини сьогодні святкують Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава і Фелікс.

    Теги: росія окупанти церква свята війна Україна немовля окупація дощ час бджоли #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    11 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони