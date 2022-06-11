11 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня не варто вирушати в далекі поїздки

Сьогодні, у суботу, 11 червня, триває 108 доба повномасштабної війни з РФ.

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Дата на 2022 рік. Відзначають у другу суботу червня.

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Яке релігійне свято

Православна церква відзначає день пам'яті преподобної мучениці Феодосії Константинопольської.

Народне свято Феодосія Колосяниця відзначається 11 червня (дата за старим стилем – 29 травня). В цей день віряни православної церкви вшановують пам'ять преподобної мучениці Феодосії Константинопольської, діви.

Назву «Колосяниця» свято отримало за те, що з цього дня починає колоситися жито. Якщо це сталося, значить, прийшов термін для посіву гречки. Звідси ще одна назва дня – «Гречишниця».

На Феодосії починає колоситися жито, з'являються перші боровики, яких називали колосовики. З Феодосії починали годувати худобу печеними соковитими і хлібними бубликами – щоб вона більше плодилась, а приплід був сильним і здоровим.

Історія

Феодосія народилася в Константинополі в VIII столітті. Вона була єдиною дитиною в сім'ї. Довгі роки подружжя просило Бога послати їм немовля. Одного разу перед майбутньою матір'ю постала свята Анастасія і сказала, що молитви почуті. Вона витерла сльози з обличчя жінки і напророкувала їй швидку вагітність.

У сім років Феодосія залишилася без батька. Мати віддала її в жіночий монастир святої мучениці Анастасії. Через 3 роки не стало й матері. Досягнувши повноліття, Феодосія віддала весь спадок монастирю, залишила лише частину грошей, золота та срібла. З них золотих справ майстер зробив три ікони, а іконописець три образи Христа, Богоматері і мучениці Анастасії.

Коли правитель Лев Ісавр наказав знищити всі священні зображення, Феодосія однією з перших стала на їх захист. Зі своїми сестрами з монастиря вона зіштовхнула драбину з солдатом, який хотів зняти образ Спасителя, який висів понад 400 років над «мідними» воротами міста.

За наказом розгніваного Лева інокинь стратили. Феодосію піддали жорстокому катуванню – протягом семи днів вона отримала 700 ударів палицею. На 8-й день стражники погнали її по місту, продовжуючи бити. Один із них пошкодував мученицю і сильно вдарив по голові, від чого Феодосія відразу ж померла.

Народні прикмети на 11 червня:

Колоситься жито – багато грибів знайдеш.

Сухий туман під час цвітіння шкодить хлібові.

Коли жито зацвіло, не можна білити полотна.

Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.

Бджоли активно летять до вуликів – скоро піде дощ.

Багато павуків з'явилося – буде хороша погода.

Туман вранці по воді стелиться – до ясного сонячного дня.

Що не можна робити 11 червня:

стрибати по землі – це може завдати «вагітній» землі шкоду;

сумувати – за повір'ям, від сьогоднішнього дня залежить майбутнє людини;

приймати важливі рішення;

починати нові справи;

вирушати в далекі поїздки;

свататися і одружуватися;

сваритися – є ризик, що сварка стане фатальною.

У кого іменини 11 червня

Іменини сьогодні святкують Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава і Фелікс.