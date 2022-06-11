11 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Цього дня не варто вирушати в далекі поїздки
Сьогодні, у суботу, 11 червня, триває 108 доба повномасштабної війни з РФ.
Також відзначається:
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Дата на 2022 рік. Відзначають у другу суботу червня.
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Яке релігійне свято
Православна церква відзначає день пам'яті преподобної мучениці Феодосії Константинопольської.
Народне свято Феодосія Колосяниця відзначається 11 червня (дата за старим стилем – 29 травня). В цей день віряни православної церкви вшановують пам'ять преподобної мучениці Феодосії Константинопольської, діви.
Назву «Колосяниця» свято отримало за те, що з цього дня починає колоситися жито. Якщо це сталося, значить, прийшов термін для посіву гречки. Звідси ще одна назва дня – «Гречишниця».
На Феодосії починає колоситися жито, з'являються перші боровики, яких називали колосовики. З Феодосії починали годувати худобу печеними соковитими і хлібними бубликами – щоб вона більше плодилась, а приплід був сильним і здоровим.
Історія
Феодосія народилася в Константинополі в VIII столітті. Вона була єдиною дитиною в сім'ї. Довгі роки подружжя просило Бога послати їм немовля. Одного разу перед майбутньою матір'ю постала свята Анастасія і сказала, що молитви почуті. Вона витерла сльози з обличчя жінки і напророкувала їй швидку вагітність.
У сім років Феодосія залишилася без батька. Мати віддала її в жіночий монастир святої мучениці Анастасії. Через 3 роки не стало й матері. Досягнувши повноліття, Феодосія віддала весь спадок монастирю, залишила лише частину грошей, золота та срібла. З них золотих справ майстер зробив три ікони, а іконописець три образи Христа, Богоматері і мучениці Анастасії.
Коли правитель Лев Ісавр наказав знищити всі священні зображення, Феодосія однією з перших стала на їх захист. Зі своїми сестрами з монастиря вона зіштовхнула драбину з солдатом, який хотів зняти образ Спасителя, який висів понад 400 років над «мідними» воротами міста.
За наказом розгніваного Лева інокинь стратили. Феодосію піддали жорстокому катуванню – протягом семи днів вона отримала 700 ударів палицею. На 8-й день стражники погнали її по місту, продовжуючи бити. Один із них пошкодував мученицю і сильно вдарив по голові, від чого Феодосія відразу ж померла.
Народні прикмети на 11 червня:
- Колоситься жито – багато грибів знайдеш.
- Сухий туман під час цвітіння шкодить хлібові.
- Коли жито зацвіло, не можна білити полотна.
- Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.
- Бджоли активно летять до вуликів – скоро піде дощ.
- Багато павуків з'явилося – буде хороша погода.
- Туман вранці по воді стелиться – до ясного сонячного дня.
Що не можна робити 11 червня:
- стрибати по землі – це може завдати «вагітній» землі шкоду;
- сумувати – за повір'ям, від сьогоднішнього дня залежить майбутнє людини;
- приймати важливі рішення;
- починати нові справи;
- вирушати в далекі поїздки;
- свататися і одружуватися;
- сваритися – є ризик, що сварка стане фатальною.
У кого іменини 11 червня
Іменини сьогодні святкують Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава і Фелікс.