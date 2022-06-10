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    Культура

    Кабмін розпочав підготовку до «Євробачення»: хто очолив оргкомітет

    Європейці продемонстрували підтримку України, коли голосували серцем за наших представників - Кабмін розпочав підготовку до «Євробачення»: хто очолив оргкомітет
    Європейці продемонстрували підтримку України, коли голосували серцем за наших представників
    фото: МКІП

    Україна буде організовувати «Євробачення» в умовах воєнного стану, тому потрібно швидко розпочати роботу

    Уряд утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу «Євробачення». Про це повідомляє пресслужба уряду.

    Співголовами оргкомітету стали прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак, їхній заступник - міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

    Комітет буде координувати дії органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій під час підготовки та виконання заходів, пов'язаних з проведенням конкурсу.

    «Європейці продемонстрували підтримку України, коли голосували серцем за наших представників. У результаті ми втретє виграли «Євробачення». Завдяки гурту Kalush Orchestra ми отримали нагоду вимагати миру українцям. Ми будемо організовувати Євробачення в умовах воєнного стану, тому потрібно дуже швидко розпочати роботу. Адже маємо провести пісенний конкурс на належному рівні», – зазначив Ткаченко.

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Водночас Росії хочуть назавжди заборонити брати участь у конкурсі «Євробачення».

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    Теги: Кабмін Євробачення Україна Олександр Ткаченко Андрій Єрмак
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    Кабмін розпочав підготовку до «Євробачення»: хто очолив оргкомітет